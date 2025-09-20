Que 25 años no es nada

Me apretaba el nudo de la corbata y hasta la goma con la que me anudé la cola de caballo con la que me recogía - ... qué tiempos- la espesa cabellera negra que me caía por debajo de los hombros. Sudaba -aunque no hacía calor- bajo la levita negra y estaba convencido de que el millar largo de personas que tenía sentadas delante de mí se estaba dando cuenta de lo mucho que me temblaban las piernas y que no iba a conseguir hilar dos palabras seguidas sin tartamudear.

Era un joven redactor de la sección de Municipal -así se llamaba entonces- de LAS PROVINCIAS. No había cumplido aún los 28 años y el maestro de periodistas que firma la columna justo encima de ésta, Francisco Pérez Puche, me había encargado que presentara la primera gala de entrega de los Premios Valencianos para el Siglo XX en L'Hemisfèric.

Y de todo aquello, este mismo jueves, hizo 25 años y, en este cuarto de siglo, la cita anual de este periódico con toda la sociedad valenciana para reconocer a los mejores de entre nosotros se ha convertido en una referencia inexcusable. En la gala de este jueves -en el impresionante Roig Arena que visité por primera vez -sentado en la penumbra junto a miles de personas, no pude reprimir un puntito de orgullo mezclado con la emoción de haber participado en el nacimiento de algo que, con el tiempo, se ha convertido en algo muy grande, aunque al principio, como todos los principios, parecía pequeño.

Hace un cuarto de siglo no sabíamos cómo iba a salir todo aquello, pero sí teníamos la intuición de que lo más valioso de los premios no era sólo a quién se reconocía en ellos, sino también por qué y por quién. En un mundo donde el ruido mediático muchas veces premia lo superficial y chiquilicuatres de todo pelaje se convierten en celebridades sin que nadie sepa muy bien por qué, los premiados por LAS PROVINCIAS siempre han apostado por lo profundo, por lo que tiene -como esta casa que ha vivido en tres siglos- vocación de permanencia, estos galardones apuestan por lo profundo, por lo auténtico, por decir, en voz alta, esto es lo mejor que podemos ser porque es lo que queremos ser.

Cada vez que se celebra una nueva edición de los premios Valencianos para el siglo XXI, uno no puede evitar pensar: «Ojalá esto se hiciera más a menudo». Porque en medio del ruido diario, de las prisas y de las noticias que a veces nos bajan el ánimo, estos galardones nos recuerdan que aquí, en la Comunitat Valenciana, hay gente haciendo cosas increíbles.

Este jueves, 25 años después, sentado entre miles de personas en un recinto que ni siquiera existía cuando todo empezó, pensaba en aquellos nervios, aquella corbata apretada y aquella goma que me estiraba el pelo y recordaba que estos premios no son una gala ni una lista de nombres ilustres, sino un espejo donde mirarnos como sociedad, una forma de decirnos que, pese a todo -incluyendo la devastación y el miedo que sufrimos en octubre- podemos ser mejores.