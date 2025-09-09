Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Contra el uso de la IA en la docencia universitaria (1)

Dificulta hasta el extremo que el estudiante adquiera o preserve dos habilidades esenciales para pensar con rigor: la lectura comprensiva y la escritura

JUAN MARTÍNEZ OTERO*

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:04

En los últimos dos años diferentes herramientas de 'inteligencia' artificial se han instalado en nuestras rutinas cotidianas. Su uso también se ha generalizado en las ... aulas universitarias, modificando de manera todavía incipiente, pero ya sustancial, la manera de aprender y enseñar. En este artículo comparto cinco razones por las que considero que el uso de estos instrumentos en la docencia universitaria es contraproducente y debería ser suprimido. En un artículo posterior saldré al paso de algunos lugares comunes con los que se suele justificar su empleo, explicando por qué me parecen engañosos.

