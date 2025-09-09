Contra el uso de la IA en la docencia universitaria (1)

En los últimos dos años diferentes herramientas de 'inteligencia' artificial se han instalado en nuestras rutinas cotidianas. Su uso también se ha generalizado en las ... aulas universitarias, modificando de manera todavía incipiente, pero ya sustancial, la manera de aprender y enseñar. En este artículo comparto cinco razones por las que considero que el uso de estos instrumentos en la docencia universitaria es contraproducente y debería ser suprimido. En un artículo posterior saldré al paso de algunos lugares comunes con los que se suele justificar su empleo, explicando por qué me parecen engañosos.

Las consideraciones que siguen son fruto de más de una década de docencia de asignaturas jurídicas en diferentes universidades, privadas y públicas, presenciales y on line. Como es natural, están sujetas a revisión y crítica. Ojalá contribuyan a enriquecer el debate sobre el uso de estas poderosas herramientas en contextos docentes.

Existen al menos cinco razones que desaconsejan el uso de la IA en las aulas universitarias.

El uso de la IA hace prácticamente imposible afianzar los rudimentos de una disciplinaIntroduce una lógica productivista y eficientista que no es la idónea para el aprendizaje

En primer lugar, las herramientas de IA constituyen una omnipresente invitación al camino intelectual más fácil, a la ley del mínimo esfuerzo. Esto es algo inherente a cualquier tecnología. El problema es que generalizar esos atajos durante los años de formación intelectual acostumbra a los estudiantes a esquivar el trabajo duro y el esfuerzo, lo que a su vez dificulta adquirir hábitos importantes para el desarrollo personal y profesional: resistencia, tesón, creatividad, paciencia. ¿Qué diríamos de una persona que va al gimnasio y en lugar de levantar él las pesas, se lo encarga a un robot que le acompaña? Algo similar hace el estudiante que en un aula universitaria encomienda la resolución de los problemas a una máquina: externaliza en una herramienta el esfuerzo intelectual que le capacitaría para ser una persona inteligente y un buen trabajador.

El uso de herramientas de IA, en segundo lugar, dificulta hasta el extremo que el estudiante adquiera o preserve dos habilidades esenciales para pensar con rigor: la lectura comprensiva y la escritura. Veámoslo.

En cuanto a la lectura, cada vez es más difícil que los estudiantes lean pausadamente textos largos, ya que las herramientas resumen y esquematizan cualquier texto con bastante acierto. El problema es que un resumen generado de forma automática no tiene los matices, el tono ni la profundidad del texto íntegro, con lo que resulta un sucedáneo necesariamente simplificador. No es lo mismo leer un resumen de El Quijote que El Quijote. Quien se conforma con resúmenes termina teniendo un conocimiento superficial de su objeto de estudio. Y la universidad, teóricamente, es el lugar del conocimiento matizado, reflexivo y profundo.

Por otro lado, la capacidad de expresión escrita también se debilita. Si nuestros estudiantes, como ya sucede, utilizan chat-gpt para redactar la mayoría de sus textos formales, en un breve período de tiempo habrán perdido su capacidad de juntar tres frases con sentido. 'Use it or lose it', dicen los anglosajones. Pues bien, esta pérdida resulta dramática, ya que nuestra capacidad de pensar va ligada a nuestra capacidad de expresión, y una de las formas más serias de expresarse (y, por ende, de pensar) es la redacción escrita. En efecto, quien no sabe expresarse correctamente por escrito tiene muy reducidas sus capacidades intelectivas. ¿Y a qué van los estudiantes a la universidad, si no es a aprender a pensar?

En tercer lugar, el uso de la IA en el aula hace prácticamente imposible afianzar los rudimentos de una determinada disciplina. El aprendizaje humano sigue un proceso lento, que comienza con la asimilación de conceptos y razonamientos sencillos para ir avanzando hacia los más complejos. Pues bien, estos conceptos sencillos son difíciles de transmitir si los estudiantes tienen a su alcance instrumentos muy sofisticados que les permiten saltarse los primeros estadios del aprendizaje con un sencillo prompt. Imaginemos el efecto de dar calculadoras a niños de primero de primaria: ¿quién aprendería a sumar y multiplicar? Cuando estudiantes de primeros cursos de carrera resuelven prácticas y problemas con chat-gpt están saltándose pasos esenciales de su formación que resultan imprescindibles para entender problemas más complejos. Utilizando la IA en la universidad se empieza la casa por el tejado, se ponen joyas sobre paños menores. ¿Cómo vamos a pedirle a un estudiante que supervise o valide una respuesta que le ofrece la IA si ni siquiera es capaz de resolver los problemas más sencillos de su especialidad, porque nunca se ha tomado el esfuerzo de hacerlo por sí mismo?

En cuarto lugar, el uso de herramientas de IA introduce en la universidad una lógica productivista y eficientista que no es la idónea para el aprendizaje. En efecto, mientras las herramientas digitales se orientan a la obtención rápida de resultados, la enseñanza universitaria debería seguir un ritmo pausado, de modo que el estudiante pudiera aprender con tranquilidad los fundamentos de su disciplina, alimentar su curiosidad y madurar humana e intelectualmente. Como gusta repetir Morante de la Puebla, todas las cosas importantes de la vida se han hecho siempre despacio. Mantengamos la universidad como un santuario del conocimiento ajeno al trepidante ritmo del mercado laboral. Preservemos un espacio temporal dedicado al estudio sosegado de las cuestiones, a la profundización pausada, a la maduración, en la línea del movimiento slow. Lejos de fomentar la desidia, esta opción por la lentitud implica una invitación al esfuerzo intelectual sereno. No queremos que nuestros estudiantes corran mucho y resuelvan mil y un problemas rápido, sino que adquieran el gusto por el aprendizaje, el interés por la materia y unos hábitos intelectuales que les acompañen durante el resto de su vida. Ya tendrán tiempo de correr cuando entren en el competitivo mercado laboral.

Finalmente, la IA introduce en la universidad una triste dinámica de desconfianza. Los profesores se afanan por buscar formas de enseñar y evaluar que no puedan ser falseadas mediante el uso de herramientas de IA. Y los estudiantes buscan formas de utilizar estas herramientas y trabajar menos sin ser descubiertos. De este modo, el clima de confianza y colaboración es reemplazado por el de sospecha, en un triste juego del ratón y el gato que se sitúa en las antípodas de una sana relación profesor-alumno.

Si lo anteriormente expuesto es cierto, como creo que lo es, la introducción de herramientas de IA en las aulas universitarias tiene como resultado estudiantes perezosos, que leen mal y escriben peor, ignorantes de los rudimentos de su disciplina pero que, eso sí, son capaces de resolver problemas de manera muy muy rápida y, en la mayoría de los casos, deshonesta. Magro balance para unas herramientas que algunos pretenden vendernos como la puerta de entrada a un futuro educativo prometedor.

*PROFESOR DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA