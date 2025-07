La Marina te llama

El nonato Museo del Transporte de La Comunidad Valenciana ha vuelto a la palestra. En apenas unos días ha surgido una dura acusación de expolio ... hacia el patrimonio ferro tranviario valenciano por parte de las Asociaciones de Amigos del Ferrocarril. Comunicado conjunto y contundente que no comparto literalmente, aunque acierta de pleno sobre el fondo de la cuestión. Es una consecuencia más de meses de denuncia de un bloguero conocido. Todo ello viene a sumarse a incontables escándalos en los que no faltaron extraños hurtos e incendios casuales. ¿Y cuál ha sido la reacción de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, la empresa que debe supervisarlo? Echar balones fuera, como viene siendo habitual desde hace medio siglo. Con lo que el que aspiraba a ser primer museo turístico del desplazamiento popular de España, tiene pocos visos de convertirse en realidad.

Con una enorme inversión y medios personales y materiales empleados en sus diferentes sedes, sucesivamente el Parque Central, la estación FEVE del Grao, Marchalenes o finalmente los antiguos talleres de Torrent, no es de recibo comunicar de nuevo que: ¡estamos en ello! Cuando se reconoce por toda respuesta, que las cesiones «temporales» de vehículos de varias toneladas de peso, forman parte habitual de una muestra permanente, sin añadir que la sede matriz nunca fue inaugurada oficialmente, ni que sus «momentáneos depósitos» jamás fueron devueltos y sí enajenados o dispersados por terceros. Puro delirio mental de quienes nunca debieron haber sido designados para dirigir estos fondos materiales tan importantes, así como el archivo histórico documental, afectado en buena parte por la dana que inundó su barracón mal ubicado.

La crónica valenciana de los dos últimos siglos, no se entendería sin este preciado elenco, de pura revolución industrial, que encarnarían nuestros trenets y tranvías, inventario formado por más de 70, actualmente perdido en buena parte entre coleccionistas y museos varios. Acusando gran falta de sensibilidad ante la sede prestigiosa que nunca debió abandonarse: la estacioneta de Santa Mónica o del Pont de Fusta. Primer gran error que ningún «color político» ha sabido corregir desde los años '90. Y permanecemos dando signos de timidez en vez de enaltecer la enorme trascendencia de nuestro pasado de las comunicaciones. Foro dónde se trataría de analizar el pasado y rememorar lo bueno que tuvimos, en una de las otrora mejor comunicadas conurbaciones europeas. Vestigio de uno de los primeros transportes urbanos del mundo y de una singular y masiva electrificación tranviaria en 1900. De la experimentación de la articulación o de la pionera aplicación de la bomba de calor como climatización... y mucho más. Ante lo que se patentiza carecer de interés resaltar lo que fuimos.

Valencia es tierra de artistas, de cultura por doquier y de buenos intérpretes en variadas ramas del saber. Pues de todo ello participaban el trenet y los tranvías, facilitando los desplazamientos de este cruce de caminos.

A lo largo de años los convoyes del viejo suburbano que nos devolvían al pueblo al anochecer, eran tan de la familia como los tranvías de nuestra infancia. Por ello al renovarse y convertirse en lo que ahora es MetroValencia, se realizó un inmenso esfuerzo desde la propia empresa FGV, antes FEVE y SALTUV, Ayuntamiento de Valencia, RENFE, etc., incluso de algunos particulares, intentando conservar aquello que hallamos relacionado con el mundillo del desplazamiento en términos más amplios. Desde una imprenta de billetes de cartón de los Sucesores de Litografía Nebot Ortega, los trolebuses de Valencia y Castellón, hasta campanas y muebles de estación, máquinas-herramientas o tornos de ruedas... Todo valía. Como ejemplo, mi alegría fue indescriptible al descubrir el remolque godellano o la jardinera, tantos años buscados. Varios de ellos figuraban como trasteros junto a piscinas de chalets... Tras lo cuál, con paciencia, se consiguió reunir la mejor colección tranviaria imaginable, formada por una veintena, las más numerosa de la media docena de grandes urbes españolas que apenas conservan, y qué decir de nuestro trenet en cuya larga trayectoria acabaron compartiendo tarea elementos de variada procedencia y país. Ahora bien, con el paso de los años, el secretismo de la colección, las deficientes restauraciones en apariencia vaciando componentes, y la permisividad del expolio repetido, han desvirtuado y empobrecido notablemente lo que prometía ser un espacio legendario. Trenes y tranvías valencianos ya pueden verse en varias localizaciones, y todos ellos en mejor estado de conservación. ¿Para qué entonces desplazarse hasta Valencia?

Pero no hay mal que por bien no venga, ya que en la estación central del TRAM, en Alicante-La Marina, se está rehabilitando su antiguo taller hoy fuera de uso. Se trata de un paraje absolutamente único, formado por naves formadas por cuchillos y pies derechos de madera, en un terreno ganado al mar hace siglo y cuarto, y en el que se hace caso omiso a las nefastas pautas del museo torrentino. En él se han ido acicalando en pocos meses, la locomotora del desaparecido tren Limón Exprés, o aquellos antiguos automotores diesel, que retirados del servicio todavía realizan viajes conmemorativos al haberse conservado íntegramente. Todo un ejemplo de preservación secular, que junto a los encantadores museos de Torrellano y Almoines, todavía conservan aroma de caoba, y los objetos que empleaban nuestros abuelos en los largos desplazamientos, más bien cansinas travesías. De ahí el símil del viejo lema de la tele: "La Marina te Llama" en alusión a esa visita obligada a la instalación ferroviaria del viejo trenet de la Marina, que pronto será realidad, y que no debe faltar.