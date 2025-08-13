Una educación universal

Más de una familia está planificando la vuelta al cole allá dónde se encuentre. Las vacaciones son un paréntesis del curso escolar, pero no se ... desconecta nunca totalmente cuando se tienen hijos. Aunque no todos los padres visualizan la educación del mismo modo, muchos optan por la formación bilingüe, y antaño uno se defendía por todo el mundo sabiendo únicamente español y francés. Era lo que había. De ahí la veteranía de esta institución en nuestra tierra.

Por ello mi madre casada en Valencia pero nacida al este de Paris, no dudó en aceptar para sus tres hijos, aquello que sin esperarlo, el consulado galo le ofreciera por tratarse de una ciudadana con doble nacionalidad y humilde familia. Era la beca de estudios en la Alianza Francesa, en la calle Isabel la Católica, 10. Algo que se recuerda en casa con añoranza, al llegar cada época estival a pesar de separarnos de aquello bastante más de seis decenios.

Toda una revolución hogareña, que durante cinco ejercicios nos condicionó la juventud. Y nos cambió la vida. Eran años de largas caminatas desde el otro extremo de la ciudad, con carteras de cuero que pesaban lo suyo, plumier de madera, minipizarra y libros de tapa dura forrados en tela a comienzo de curso. No existía la fotocopia y se aprendían de memoria las fábulas de La Fontaine sobre folios a ciclostil. Todo ello cuidado al máximo, porque había hermano menor y debía serle útil. Además de repeinados como adultos, íbamos con las prisas de tomar los cruces de calles a ser posible, antes de que los guardias municipales respectivos conectaran los semáforos.

Separados chicos y chicas, no fue hasta el último curso que ya nos juntaron, con doce años. Allí nos encontrábamos a diario con camarades o copains /copines con quienes compartíamos pupitre gemelo de asiento plegable, dotado de sendos tinteros de porcelana rellenados durante la ausencia. ¡A lo que seguía el suplicio de la escritura con palillero, y anda que no había dictados en ambos idiomas! ¡Y de corrección inmediata! Allí transcurrían episodios con compañeros inolvidables: por algo la mayoría escaló alto en la vida valenciana: como Mª Victoria y Rosa-María las farmacéuticas, Joaquín el notario, Carlos y Rafa los abogados, Consuelo la arqueóloga, José el ingeniero de Caminos, Virtudes de la que ya no sé nada, etc... ¡Qué recuerdos más lindos! Marcada la indeleble memoria por un continuo atasco de la calle y el impenitente claxon de autos, las risas colectivas de los que optaban por la tartana del transporte a domicilio de Davo, o las caras enrojecidas por una calefacción a todo gas, sin olvidar de modo alguno los que figuraban en el Palmarès trimestral y ya emprendieron la senda de la eternidad. A lo que añadir Mme Corada la administrativa que estaba en todo, el recto director M. Debaux, o como ejemplo de jóvenes profesoras nativas volcadas a su alumnado: Mlles Courtine o Druhart, el Sr Jesús el servicial conserje uniformado de gris, que puntualmente a las 9 cerraba cancela.

Sobra decir que conocí un edificio renovado en parte y con historia por doquier, que albergaba sesiones culturales en su salón de actos, con un gran patio y arboleda, con un zaguán que cerraba una artística reja casi conventual y pavimento desgastado por sucesivas generaciones. En lo alto de sus muros colgaban todo tipo de carteles turísticos del hexágono, destacando una gran lápida ante la que excombatientes franceses cargados de insignias, citaban uno a uno una vez al año, los caídos en las guerras mundiales: "Mort au champ d'honneur", decían. Porque a la sazón era ésta también, tierra de refugiados de conflictos europeos de las más dispares epopeyas. Un mestizaje estudiantil que entremezclaba costumbres y compartía conceptos. Dónde la clase de religión era voluntaria aunque mayoritaria, y el español sólo una hora diaria.

Allí se impartía únicamente parvulario, y cursos preparatorio, elemental y medio (Jardin d'Enfance, Préparatoire, Élémentaire et Moyen) lo que equivaldría a la educación Primaria. Con lo que al culminar exámenes era necesario acceder al Bachillerato español por medio de la prueba de Ingreso.

En Valencia fue el Colegio Hispano-Francés, su primera academia internacional en instalarse allá por 1888, si bien como tal Alianza lo fuera al año siguiente en la calle San Cristóbal (otros sitúan ambos allí sólo desde el año 1891). Y no es de extrañar que en esta ciudad exportadora por tradición, hubiera interés por educar a la prole en la lengua de Molière, con una visión más abierta, más ilustrada, sin regionalismos, pero no exenta de creencias, de lo que me siento orgulloso. En 1919 se trasladó a la calle Isabel la Católica compartiendo vecindad con la central eléctrica con máquina de vapor de Hidroeléctrica, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, la Iglesia de San Juan y San Vicente, etc. El establecimiento poseía internado y medio pensionistas al menos hasta los años '30, según M Barbotin su director.

No conozco el actual Lycée Français de Valence sito en Paterna que ya dispone de enseñanza secundaria, pero seguro que continúa con su larga tradición formativa y de valores universales.