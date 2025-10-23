Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Bonoloto de este jueves deja más de 128.850 euros a un jugador en un municipio de solo 1000 habitantes

La música nos suena

Lo que tanto costó reunir yace en unas naves sin protección, con butrones, sin los elementos que acompañaban el quehacer ferroviario

JUAN LUIS LLOP BAYODOCUMENTALISTA FERROVIARIO

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:46

Al hilo del viejo trenet que todavía cruza Paterna, recuerdo haber tenido divergencias sobre la fecha de inauguración en su centenario de 1988, cuando el ... cronista local Vicente Cotolí, me espetó para defender su tesis: «Siempre me toca bailar con la más fea». Aquello no era más que una reacción defensiva contra mi argumento, que en cambio me transmitía la satisfacción de su nuevo hallazgo. Me contradijo y ahora se lo agradezco, allá dónde esté.

