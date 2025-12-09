Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Inteligencia nacional

La inteligencia es una cualidad cervantina que el gobierno y los críticos del gobierno quizá se atribuyan con demasiada facilidad

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:01

No hay quien se lo crea. Nada de esto es razonable. Y aguantamos, por paciencia o por apatía, vaya si aguantamos. Es un rasgo de ... carácter. El estoicismo es nuestra insignia desde hace siglos. Excepto en los territorios de la excepcionalidad informativa, la mayoría ciudadana quiere elecciones para superar el colapso democrático. Y si no, no se van a echar a la calle. No es su estilo. Precipitarse, como les dice el sentido común, sería contraproducente.

