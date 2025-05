¿Sandra Gómez sigue en Bruselas?

Comenta Compartir

Ahora que Mazón va a traer a Valencia parte de la colección de Sorolla en la Hispanic Society, lo siguiente va a ser traerse al ... nuevo Papa? ¿Queda descartado que vaya a organizar otro GP de Fórmula 1 porque ya se lo ha comprado Ayuso? ¿De verdad que un asesor puede conducir un coche oficial? ¿'Volem butà' (sic), como dice Diana Morant? ¿Tiene sentido que los ministros se manifiesten el Día del Trabajo si son la dirección de la mayor empresa del país? ¿Por qué Morant no tiene una agenda municipal en la Comunitat Valenciana? ¿Se admiten apuestas sobre si Pilar Bernabé irá en la lista municipal y también en la autonómica? ¿Gan Pampols sigue siendo vicepresidente segundo del Consell? ¿Martínez Mus ha presentado algún plan que no conste de tres fases? ¿Cómo va el francés de Ximo Puig? ¿Por qué el PSOE le ha dejado a Compromís la exclusiva de la crítica a pie de calle a la gestión de la dana? ¿Acaso es consciente de que es, al menos, corresponsable de lo ocurrido? ¿La deriva hacia posiciones nacionalistas de Mompó es por convicción o empujado por Ens Uneix? En todo caso, ¿no está repitiendo el error de González Pons cuando se puso en manos del STEPV tras ser nombrado conseller de Cultura? ¿Qué tal le ha sentado a Teresa Ribera que el eurodiputado valenciano sea el nuevo portavoz del PP en el Parlamento Europeo? ¿Se ha arrepentido ya Jordi Mayor de querer volar en solitario? ¿Era necesario chamuscar a María José Salvador al presentarla de candidata a la vicepresidencia de Les Corts? ¿La investigación de Valencia Activa, denunciada por PSPV y Compromís, demuestra que Pilar Bernabé tiene el enemigo en casa? ¿Borja, cómo vas? ¿Ha hecho algo Sandra Gómez por visibilizar la dana en Europa? ¿Está Sandra Gómez en Bruselas? ¿Se puede decir ya que Sergi Olcina es el mejor comunicador en valenciano? ¿Benefició el apagón a Mazón al neutralizar el especial de La Sexta sobre la dana de la víspera? ¿Van a repetir La Sexta y Évole con la dana el mismo patrón del accidente del Metro? ¿Le va a dedicar Ferreras al apagón la mitad de tiempo que le ha dedicado a la dana? ¿Y Évole? ¿Quién le pidio a la Guardia Civil que ordenara a los medios de comunicación cuando fue a declarar Pilar Bernabé a la Ciudad de la Justicia? ¿Es la misma persona que no lo hizo cuando fueron a declarar Pradas y Argueso? ¿Y si finalmente tiene que hacerlo a Miguel Polo, le tocará lo primero o lo segundo? ¿Si Camps pincha en ese acto de autoreivindicación que prepara para el día 10, dejará de marear con el congreso del PPCV? ¿A qué espera la Conselleria del ramo, si la hay, para adecuar el Palacio de Justicia de Catarroja? ¿El lío de Vox en Torrent beneficia o perjudica a Gil Lázaro? ¿Cuál es el plan de Baldoví? ¿Repetir en 2027? ¿María Jesús Montero ha dejado de ser ministra de Hacienda para ser únicamente oposición a Juanma Moreno? ¿Le costaría tanto responder la carta que le mandó Salva Navarro ¡hace cuatro meses!? ¿La principal ocupación a día de hoy de Carlos Fernández Bielsa es esperar a que la fruta caiga de madura? ¿Es Juan Antonio Sagredo el socialista valenciano más activo en Madrid? ¿En serio que si Sánchez hubiera visitado la zona cero estos últimos seis meses habría cambiado algo? ¿Qué hacemos con los que decían que el congreso del PP europeo se iba a celebrar en Valencia porque para entonces Mazón ya no sería president del Consell? ¿Alguien se acuerda de Carmen Montón? ¿El PPCV puede permitirse el lujo de no tener en Valencia a Gerardo Camps? ¿Ni a alguien con la determinación de Eva Ortiz?¿Morant ya ha vuelto de aquella expedición a la Antártida...?

