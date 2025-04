¡Gracias CIS!

Hay cosas que si no existieran habría que inventarlas. Los libros, el vino, los amigos, las siete preguntas y media de Rubén Amón... Hay miles. ... Una de ellas, me van a disculpar la osadía, son las encuestas del CIS que dirige José Félix Tezanos. No les preguntaré por el responsable del susodicho Centro que precedió en el cargo al dirigente socialista, porque probablemente no lo recordarán ni viene al caso. Lo cierto es que desde que Tezanos dirige el organismo público encargado de los estudios sociológicos y los sondeos de opinión, la credibilidad de las encuestas que realiza ha caído en picado. La razón, probablemente, tenga que ver con que lo que sostiene el CIS suele ser la mayor parte de las ocasiones lo contrario de lo que afirman el resto de institutos de investigación sociológica. En estos momentos, por ejemplo, el CIS asegura que el PSOE de Pedro Sánchez (y de él mismo, que para eso formaba parte de su dirección) aventaja en varios puntos al PP de Alberto Núñez Feijóo, y en muchos más puntos al resto de formaciones políticas. Y es posible que sea así. Puede que no poder aprobar los PGE por falta de suficiente mayoría parlamentaria dispare las ganas de votar al PSOE de los ciudadanos. Quizá que el Gobierno gestione pensando exclusivamente en una CCAA -¿cuál será?-, accediendo a transferirle todas las competencias que pida o perdonándole buena parte de su deuda pública, refuerce la convicción de los ciudadanos de que esa es la mejor opción política. Quizá los problemas judiciales del Fiscal General del Estado, del hermano del presidente, de la mujer del presidente y de quienes durante mucho tiempo fueron algunos de los más estrechos colaboradores del presidente animan a los abstencionistas a querer votar a ese partido. No soy sociólogo y no puedo opinar, de la misma manera que no puedo entender que el PSOE obvie al CIS y utilice otro tipo de estudios sociológicos para averiguar tendencias y definir estrategias.

Pero sí, al CIS habría que inventarlo si no existiera. De hecho, resulta difícil entender que con las tremendas expectativas electorales que Tezanos concede al PSOE, Pedro Sánchez no disuelva las Cortes Generales y anticipe las elecciones. Todo serían ventajas. A saber: el PSOE no dispone en este momento de mayoría parlamentaria suficiente como para sacar adelante muchas de sus iniciativas, como por ejemplo los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Si Sánchez llamara a las urnas y se confirmaran los estudios del CIS, muy probablemente mejoraría el número de diputados del PSOE y resolvería el bloqueo parlamentario actual. No sólo eso. Gracias a unas elecciones generales que ganaría el PSOE -y no el PP como las últimas- Sánchez podría quitarse de encima ese engorro que supone la mayoría absoluta de los populares en el Senado, que si bien no le impide ir haciendo mediante decretos lo que le viene en gana, sí que le somete a un cierto dolor de cabeza, más en los medios de comunicación que otra cosa.

La lógica política dice que con un escenario taaan favorable, convocar a las elecciones resulta un movimiento casi obligado. Y sin embargo, todo parece apuntar a que Sánchez no se plantea ni loco una convocatoria electoral en este momento. ¿Por responsabilidad para no dejar la legislatura a medias? ¿Para poder guiar a España en este delicado momento internacional con un Trump de indescifrables decisiones? ¿Por compromiso con los afectados por la dana? Puede que sea por alguna de estas razones. O incluso por una suma de todas ellas. Pero uno se inclina a pensar en algo más sencillo: no se cree ni una letra de lo que le dice el CIS.