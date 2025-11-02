Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las gafas de Sánchez

Mientras el líder del PSOE juega con videoconsola, y no se le da nada mal, Núñez Feijóo sigue con los puzles, y además encuentra problemas para acabarlos

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:02

Pedro Sánchez lleva gafas. La comparecencia del presidente del Gobierno el jueves ante la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo nos dejó ... como uno de sus principales titulares -dada la proverbial capacidad del dirigente socialista para no contestar a nada de lo que se le pregunta- que Sánchez no ve bien. Vista cansada, quizá, que sería razonable, por otra parte, a sus 53 años de edad. Las redes sociales no han tardado en recoger la novedad que nos ha ofrecido la imagen del presidente. Una prestigiosa cadena de radio, poco sospechosa de ser crítica con el presidente del Gobierno, recogía en una 'información' el testimonio del responsable de la óptica que le vende las gafas a Sánchez desde hace 10 años: «Es humilde y tranquilo, muy buen cliente, se deja aconsejar». No podía ser de otra forma. Los memes con motivos sobre las gafas del presidente también han hecho furor. Los tuiteros más cercanos a Sánchez recogían al dirigente socialista transmutado en Clark Kent, el periodista (con gafas) que se transforma en Superman. Super Sánchez, casi como en su día Zapatero denominó a Super Santos, del que nadie parece acordarse.

