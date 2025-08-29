La trampa de les firmes i la manipulació del valencià
JOSEP VICENT NAVARRO RAGAPRESIDENT DE LO RAT PENAT
Viernes, 29 de agosto 2025, 23:28
Fa uns dies, numerosos mijos arreplegaven una notícia en titulars solemnes: «Més de 300 escritors firmen un manifest de respal a l'AVL i contra ... els atacs al valencià». A primera vista, podria paréixer un gest noble, un compromís cultural en defensa de la nostra llengua. No obstant, darrere del titular s'amaga un engany que convé desemmaixquerar.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) va nàixer d'una decisió política, no d'una necessitat llingüística o per petició del poble. I des dels seus inicis ha demostrat que el seu objectiu no ha segut defendre ni prestigiar el valencià, sino encadenar-lo als dictats i normes de l'Institut d'Estudis Catalans, alluntant la seua normativa de la llengua autèntica que parlen els valencians.
Esta institució, més preocupada per contentar als seus amos que per servir a la societat, mai ha complit en la seua finalitat fundacional, ha servit a soles per a comprar voluntats i omplir panches.
La recent recollida de firmes té un trasfondo molt clar: el debat sobre el topònim 'Valéncia', en accent tancat o obert. Una reivindicació justa i llògica, la de que a partir d'ara siga 'Valéncia', en accent tancat, ya que respon a la pronunciació genuïna dels valenciaparlants.
'Valéncia' no és un invent ni una «extravagància» dels 'blavers', com intenten vendre des dels púlpits del pancatalanisme.
És una realitat històrica i fonètica que inclús alguns acadèmics de la pròpia AVL han defés i defenen. ¿És llavors la AVL una acadèmia terraplanista?
I no obstant, els qui hui defenem esta forma natural, som atacats i ridiculisats en rets socials, a pon se nos tacha de «terraplanistes llingüístics». Una estratègia de desprestigi que ya coneixem: descalificar per a no debatre. Lo que molesta no és la proposta en sí, sino que este canvi no haja vengut dictat des de la 'Mare Pàtria' -Catalunya-, sino des de la voluntat dels propis valencians.
Est episodi recorda, inevitablement, a un atre moment històric: en 1977 en plena transició, més de 50 escritors valencians de molt diverses tendències es varen unir en defensa de la nostra llengua i de les nostres senyes d'identitat, firmant aquell manifest titulat 'Al poble valencià', en el que es defenia la singularitat i independència de l'idioma valencià i es denunciaven els intents contants de censura i catalanisació de l'educació.
Aquella sí que fon una recollida de firmes sincera, no manipulada ni dirigida per interessos externs. Aquells noms -Antoni Igual Úbeda, Xavier Casp, Carola Reig, Maria Mulet, Domingo Fletcher, Enric Soler Godes, Miquel Adlert, Juan Alfonso Gil Albors, Enric Matalí, Maria Teresa Oller, Rafael Villar, Josep Bàguena Soler, entre uns atres- marcaren un eixemple de dignitat i compromís en el valencià.
Hui, en canvi, la AVL i els seus aliats tornen a posar en marcha la 'màquina del fanc' per a acallar veus dissidents. Pero la veritat és enterca: el valencià és una llengua en personalitat pròpia, en una tradició lliterària i popular innegable, i no necessita intermediaris ni tuteles externes.
Els acadèmics a sòu de la AVL, de la mateixa manera que els que la defenen des de diferents sectors catalanistes, solament defenen el català, una atra llengua que disfrassen covartment nomenant-la valencià en la Comunitat Valenciana, mentres, miserablement, destruïxen les nostres singularitats llingüístiques, mantenint a soles el nom de valencià per a intentar enganyar i amagar el seu espoli llingüístic. A la fi, solament defenen els seus plats de llentilles a costa de la seua traïció a la llengua valenciana, intenten mantindre les seues paradetes i modus vivendi en l'administració, educació, mediocritat cultural, entre uns atres. Durant molts anys han fet de l'aniquilació i substitució de la llengua valenciana pel català el modo d'omplir les seues bojaques a costa dels valencians, la seua cultura i senya fonamental d'identitat. És el moment de dedicar els diners i recursos dels valencians a la nostra llengua i cultura.
Per això, més allà de les firmes orquestades i dels manifests de cartó pedra, lo que de veres devem reclamar és lo mateix que en 1977: respecte, autenticitat i llibertat per a la nostra llengua valenciana.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.