La trampa de les firmes i la manipulació del valencià

JOSEP VICENT NAVARRO RAGAPRESIDENT DE LO RAT PENAT

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:28

Fa uns dies, numerosos mijos arreplegaven una notícia en titulars solemnes: «Més de 300 escritors firmen un manifest de respal a l'AVL i contra ... els atacs al valencià». A primera vista, podria paréixer un gest noble, un compromís cultural en defensa de la nostra llengua. No obstant, darrere del titular s'amaga un engany que convé desemmaixquerar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

