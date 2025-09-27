¿Acadèmia Sanchista de la Llengua Catalana?
JOSEP VICENT NAVARRO RAGA, PRESIDENT DE LO RAT PENAT
Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:01
L'anunci de la ministra Diana Morant d'otorgar 200.000 euros -que es convertiran en 338.000 el pròxim any- a l'Acadèmia Valenciana ... de la Llengua (AVL) no és una mida inocent ni desinteressada. Nos volen vendre que es tracta de 'protegir' el valencià front a unes supostes retallades del Consell, pero en realitat, estem davant d'un nou episodi d'instrumentalisació política de la llengua, ademés d'un atac a l'autonomia valenciana, a la capacitat de decisió del govern valencià.
El discurs de Morant resulta, a lo manco, contradictori. Afirma que «al voltant del valencià no existix ideologia», quan, precisament, la AVL va nàixer com a fruit d'un pacte polític en profundes implicacions ideològiques i econòmiques. No es pot oblidar que la majoria catalanista en la que va nàixer l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, fruit de les pressions de Pujol a Zaplana, hui abdós imputats per greus delictes, no va permetre denominar a l'ent Acadèmia de la Llengua Valenciana, com haguera segut normal.
Des de llavors, esta institució ha treballat d'esquenes a l'identitat llingüística valenciana i a favor d'una visió clarament catalanista.
La ministra acusa al govern valencià de «trencar consensos» i de «crear conflictes». Pero, ¿quin consens defén la AVL? ¿El d'impondre una visió única i catalanisada del valencià? Perque lo cert és que els acadèmics catalanistes, que ara sumen inclús major número, estaven i estan encantats en un nom que omet el nom de lo que tenen que defendre, la llengua valenciana. Açò els permet treballar pel català, l'única llengua que coneixen, creuen i per la que treballen.
La senyora Morant diu que «no existix conflicte entre veïns». I és veritat: els valencians som gent de pau i no tenim cap de problema en cap de poble. El verdader conflicte l'introduïxen aquells fanàtics que pretenen uniformisar i manipular l'idioma valencià fins a fer-lo irreconeixible, en l'objectiu d'enriquir la seua llengua.
Per a més desgràcia dels valencians, en diners públics procedents del Govern central, es vol reforçar a una institució que mai ha representat fidelment la realitat llingüística del poble valencià.
La ministra conclou acusant de «hipòcrites» als qui no compartixen la seua visió. Pero lo cert és que, si d'hipocresia parlem, res més gràfic que esta situació: una acadèmia que mai va acceptar denominar-se de la Llengua Valenciana, com be ha recordat en el debat de política general de les Corts el president Carlos Mazón, i que vol acertadament revertir esta anomalia, rep finançació directa de Sánchez per a seguir imponent la seua agenda.
Mentres, veem cóm l'arrogant presidenta de la AVL, llunt de preocupar-se per la desafecció i el rebuig social cada volta major que provoca l'institució entre la majoria del poble valencià i els partits majoritaris, manté la seua actitut beligerant mantenint la seua cabuderia en favor d'una acadèmia al dictat de la llengua catalana, mantenint atrincherada a una intolerant institució que ya solament és recolzada pels grups polítics obertament pancatalanistes.
En definitiva, no es tracta de protegir el valencià, sino de protegir a una institució desprestigiada que ha convertit la nostra llengua en camp de batalla ideològica. I els diners de tots, una volta més, s'utilisen no per a servir al ciutadà ni per a fomentar una llengua, sino per a apuntalar interessos purament polítics.
Més li valdria a Morant preocupar-se per finançar i ajudar a les persones, empreses i ajuntaments damnificats per la dana i deixar de servir als interessos dels seus amos pancatalanistes, que, per cert, solament nos volen per a espoliar-nos, pero mai per a ajudar-nos.
Tal volta seria més honest cridar-la, «Acadèmia Sanchista de la Llengua Catalana», aixina no enganyarien a ningú.
