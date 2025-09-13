Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

NIHIL NOVUM SUB SOLE

¿Els països catalans són un realitat o una ficció? Eixa entelequia és una distopia o representació d'una societat futura imaginaria i negativa

JOSÉ VICENTE GÓMEZ BAYARRIVICEDECÀ DE LA RACV. DOCTOR EN HISTORIA

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:07

La qüestió dels quimèrics 'Paisos catalans', de la 'Gran Catalunya' o de la 'Nació catalana' no és un tema nou, ni banal; ni tampoc una ... paranoia d'alguns ciutadans valencians, com calificà un polític valencià, que ha tingut poder en la Comunitat Valenciana. Al respecte, a finals de maig de 2018, el president Ximo Puig reiterà que «estem disposts a sumar en el govern català en temes culturals». Dit polític, després de pedre les últimes eleccions autonòmiques ha segut gratificat en un retir dorat en París- ciutat d'amor o capital de la moda- com embaixador ante la OCDE, en coche i residència oficial.

