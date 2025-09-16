Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una ciudad de España declarada Patrimonio de la Humanidad

Política exterior de Sánchez y seguridad de España

JOSÉ TORNÉ-DOMBIDAU Y JIMÉNEZPROFESOR TITULAR DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PRESIDENTE DEL FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:25

La política exterior constituye, como se sabe, una de las clásicas funciones esenciales del Estado junto a la preservación del orden, la seguridad, el bienestar ... de la sociedad y la administración de la justicia a través de un sistema judicial independiente y eficiente. Es, por tanto, una de las llamadas políticas de Estado, que, en términos prácticos, quiere decir que su conformación, por afectar al corazón mismo del organismo político llamado Estado, debe ser, en un sistema democrático, producto destilado de un consenso general de las formaciones representativas de la sociedad, de la mayoría representada en el Parlamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  2. 2 Muere Robert Redford a los 89 años
  3. 3

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  4. 4 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  5. 5 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  6. 6 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  7. 7 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  8. 8

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  9. 9

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  10. 10

    Talleres valencianos denuncian estafas de hasta 900 euros por cursos de formación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Política exterior de Sánchez y seguridad de España