Política exterior de Sánchez y seguridad de España

La política exterior constituye, como se sabe, una de las clásicas funciones esenciales del Estado junto a la preservación del orden, la seguridad, el bienestar ... de la sociedad y la administración de la justicia a través de un sistema judicial independiente y eficiente. Es, por tanto, una de las llamadas políticas de Estado, que, en términos prácticos, quiere decir que su conformación, por afectar al corazón mismo del organismo político llamado Estado, debe ser, en un sistema democrático, producto destilado de un consenso general de las formaciones representativas de la sociedad, de la mayoría representada en el Parlamento.

La política exterior, pues, no debe ser una política partidista, fruto del programa de un partido político, como la Constitución política de un país tampoco lo debe ser. Si así fuera, la política exterior del Estado vendría a ser el parecer de un partido político, cuando sabemos que las relaciones exteriores vinculan y comprometen a toda una nación en su ámbito exterior.

Es en este sentido donde también se advierten anomalías en el proceder de los diferentes Gobiernos presididos por el señor Sánchez. En efecto, con la perspectiva facilitada por estos siete largos años de sanchismo, se puede afirmar que, por razones de ideología política (mezcladas con ocultos intereses personales y partidarios), Sánchez ha cambiado subrepticiamente, sin explicación alguna al respecto ni rendición parlamentaria de cuentas, la orientación de la diplomacia española. En estos momentos, tras los escandalosos vaivenes gubernamentales provocados en el anclaje tradicional de España en sus relaciones exteriores (recuérdese el entreguismo a Marruecos en el asunto del Sahara español, la reciente Cumbre de la OTAN sobre el aumento del presupuesto de defensa, los irresponsables e imprudentes desaires y provocaciones de Sánchez a Trump, junto con el increíble y extraño alineamiento gubernamental con el Grupo de Puebla y la inexplicable luna de miel actual de Sánchez con la dictadura comunista china), bien puede decirse que la orientación exterior del Estado ha sido forzada a abandonar la tradicional proyección euroatlántica, nuestra política natural, y empujada, artificialmente, a establecer unos inquietantes lazos con países, políticas y culturas realmente ajenas a nuestras raíces e intereses.

Este forzado y, reitero, inexplicado cambio en las relaciones exteriores de España, sin aviso, sin consenso, sin control parlamentario, por puro arbitrismo de los responsables gubernamentales, especialmente de su presidente, debe ser analizado y valorado en función de los intereses y la seguridad de España. Desde este punto de vista hay que preguntarse si la seguridad y defensa de España están más afianzadas con el pilotaje sanchista y el maridaje internacional actual del tándem Sánchez-Albares.

El asunto es todavía mucho más grave y trascendental visto desde las funciones constitucionales del Gobierno según la Ley de Leyes de 1978 en su artículo 97. Este precepto es muy claro al respecto: señala qué funciones, qué atribuciones le corresponde al Poder Ejecutivo, y a su cabeza, el Gobierno. Entre ellas, interesa ahora destacar la dirección de la Administración civil y militar y la defensa del Estado. En consecuencia, al Gobierno le corresponde, a través de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la defensa de España. ¿Compromete la defensa de España las erráticas amistades internacionales de España (como el acercamiento a países y líderes populistas hispanoamericanos de izquierda radical; o las veleidades con la China comunista; o la extraña posición genuflexa con la Monarquía alauita...) y el actual enfriamiento con la OTAN, con la vieja Europa, desarrollando posturas individualistas, obstruccionistas dentro de la UE? Me temo que sí.

Sánchez, llevado por su deseo/necesidad de erigirse en líder político (imprevisible, a la postre), en un supuesto catalizador de batallas ignotas, en un presunto caudillo de desaconsejables intereses, mantiene ahora un reprensible y perjudicial pulso personal con Donald Trump. Es así que, sin importarle la defensa, la seguridad y la eficacia de las Fuerzas Armadas españolas, su armamento y dotación, acaba de rechazar la adquisición del ultimísimo modelo de avión de combate norteamericano F-35, con la excusa de potenciar la industria militar europea, industria que dará sus resultados dentro de quince años. Teniendo en cuenta las bravatas, amenazas y peligros existentes para los intereses españoles (Ceuta, Melilla, Peñones de soberanía e Islas Canarias; rearme perceptible de Marruecos), ¿puede un Gobierno congelar la eficacia de sus Fuerzas Armadas durante ese lapso de tiempo por el descabellado propósito de darle una bofetada virtual al presidente republicano?

Cuando se trata de la seguridad y defensa de España, las motivaciones ideológicas, primeramente las del Gobierno, no pueden admitirse, ni constituir un factor que agrave el debilitamiento y la indefensión del Estado. España y sus intereses están por encima de esas naderías.