Desde mi experiencia en el ejercicio de la Abogacía, siempre he visto en la Fiscalía una imagen de profesionalidad técnica, de defensa de la legalidad ... y de firmeza en la persecución del delito, una imagen que proyecta confianza. El juicio al Fiscal General, por el llamado «filtrado», gira técnicamente en torno a un delito de enorme calado institucional: la revelación de secretos. El artículo 417 del Código Penal castiga al funcionario que, teniendo acceso a información reservada, la difunda o haga posible su difusión. Cuando quien está acusado es el máximo responsable del Ministerio Público, que además se ha mantenido en el cargo pese a los indicios racionales de criminalidad con los que se abrió el proceso, la cuestión adquiere una dimensión todavía mayor. Con independencia de la sentencia que se dicte, la Fiscalía no puede permitirse que su máxima autoridad quede asociada a un delito que ataca directamente a su integridad. A mi juicio, ese daño ya está hecho al haber generado sombras y puesto en duda los valores de la institución.

La frase con la que adornó su defensa -«la verdad no se filtra, se defiende»- podría convertirse en su epitafio. Porque si la verdad no se filtra, tampoco se borra ni se esfuma antes de que vayan a buscarla. No hay defensa más sospechosa que la que deja el campo limpio de pruebas incriminatorias cuando dicha limpieza no ha sido accidental. Quevedo tenía para estas situaciones un olfato infalible: llamaba «doctos en el disimulo» a quienes presumían de virtud mientras escondían la mano.

La mejor defensa de su inocencia habría sido mantener intacta la cadena digital de mensajes que permitiera, precisamente, defender la verdad. Esa conservación bien pudo haber evitado que se abriera juicio. Por el contrario, la eliminación de hechos relevantes para su defensa contradice su posición y contamina la percepción de su conducta. Resulta incompatible sostener que la verdad ha de defenderse y, a la vez, enviarla a dormir en el olvido de un borrado definitivo e irrecuperable de los mensajes y huellas digitales del teléfono -o teléfonos- del Fiscal General horas antes de que la UCO acudiera a examinarlos.

Los peritos han sostenido que los mensajes anteriores al 16 de octubre de 2024 habían desaparecido y que la eliminación no parecía accidental, sino voluntaria. No fue un fallo ni un reseteo fortuito, sino un acto consciente que impidió reconstruir las comunicaciones previas a la filtración. Frente al resultado de la investigación, que indica que el borrado de archivos y mensajes se realizó en un momento crítico, la defensa insistió en que se trató de un procedimiento técnico rutinario o incluso de un acto administrativo sin relevancia penal. Sin embargo, la secuencia temporal, el tipo de archivos afectados y la proximidad de la inspección generan, cuando menos, una apariencia objetiva de interferencia. Un borrado previo a una investigación no quiebra solo la prueba, sino la confianza.

El estándar de ejemplaridad exigido a un Fiscal General es más alto que el exigido a cualquier otro cargo, porque su función es velar por la legalidad de todos sin excepción. Y si ascendemos al nivel institucional -no al de un acusado en un proceso penal-, quien dice la verdad la defiende y no teme preguntas. Sin poner en duda que el ejercicio del derecho a no responder a la acusación durante el juicio es legítimo, en este caso añadió otra capa de incoherencia: quien está acusado de revelar secretos tiene derecho a guardar silencio, pero cuando ocupa el cargo más alto del Ministerio Fiscal ese silencio se percibe como un vacío que agrava las dudas sobre su seguridad y sus temores. Aunque dicho silencio pueda buscar la absolución penal, el daño institucional ya está causado ante la falta de coherencia entre su discurso y su conducta.

Basta recordar su intervención del pasado 5 de septiembre en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, con ocasión de la apertura del año judicial: «Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal». Y añadió: «Si estoy aquí como Fiscal General del Estado es porque creo en la Justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad».

Tras proclamar aquello, optó en el juicio por el silencio. Si lo que se trata de defender es la verdad -la que debe llevar a la absolución y no solo a la absolución penal-, esta debe defenderse con hechos, no con borrados; con respuestas, no con silencios. La verdad reclama presencia, no ausencia. El juicio ofrecía al Fiscal General una oportunidad única para sostener la verdad que proclamaba, aclarar los hechos y reforzar, con la coherencia de sus respuestas, la confianza en la Fiscalía. Eligió no hacerlo.

No se trata de pedir al Fiscal General, como acusado, que renuncie a sus derechos procesales. Se trata de subrayar que el ejercicio de un derecho puede ser percibido, en términos extraprocesales e institucionales, como una renuncia a dar explicaciones. La coherencia entre el cargo que se ostenta y la conducta procesal adoptada se ha fracturado. El compromiso con la verdad que proclamó en su discurso no puede depender de la conveniencia personal o de la estrategia procesal de su defensa; debe ser integral, observable y verificable.

El Ejecutivo, ante estos hechos, ha perdido la oportunidad de demostrar que ninguna persona -mucho menos el Fiscal General- está por encima del estándar de integridad que exige el Estado de Derecho. La transparencia no es una opción: es una exigencia democrática. Y cuando el máximo representante de una institución encargada de defender la legalidad pone en duda, aunque sea mínimamente, que ha podido vulnerar esa premisa, el daño trasciende a la persona y alcanza, inmerecida e injustamente, a toda la institución del Ministerio Fiscal.

La autoridad moral de quienes encabezan las instituciones jurídicas no se construye con eslóganes ni frases solemnes, sino con conductas verificables y consistentes. Y ahí queda el epitafio: «Si la verdad no se filtra, tampoco se borra».