Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Valencia destituye a Corona
EFE

Si la verdad no se filtra, tampoco se borra

La mejor defensa de su inocencia habría sido mantener intacta la cadena digital de mensajes que permitiera, precisamente, defender la verdad

JOSE RUTILIO DOMINGO MONFORTEABOGADO

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:12

Desde mi experiencia en el ejercicio de la Abogacía, siempre he visto en la Fiscalía una imagen de profesionalidad técnica, de defensa de la legalidad ... y de firmeza en la persecución del delito, una imagen que proyecta confianza. El juicio al Fiscal General, por el llamado «filtrado», gira técnicamente en torno a un delito de enorme calado institucional: la revelación de secretos. El artículo 417 del Código Penal castiga al funcionario que, teniendo acceso a información reservada, la difunda o haga posible su difusión. Cuando quien está acusado es el máximo responsable del Ministerio Público, que además se ha mantenido en el cargo pese a los indicios racionales de criminalidad con los que se abrió el proceso, la cuestión adquiere una dimensión todavía mayor. Con independencia de la sentencia que se dicte, la Fiscalía no puede permitirse que su máxima autoridad quede asociada a un delito que ataca directamente a su integridad. A mi juicio, ese daño ya está hecho al haber generado sombras y puesto en duda los valores de la institución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  6. 6 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  7. 7

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  8. 8

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters
  9. 9 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  10. 10 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Si la verdad no se filtra, tampoco se borra

Si la verdad no se filtra, tampoco se borra