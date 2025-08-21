Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Lotería Nacional de hoy jueves deja su primer premio en Valencia y en otro conocido municipio valenciano para veranear

Qué desengaño

JOSÉ MARTÍNEZABOGADO

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:22

Era uno de tantos españoles de la generación que nos sentíamos orgullosos de haber pertenecido a una transformación tan importante de pasar de un régimen ... dictatorial, de 40 años, a una democracia. Y sobre todo de haberlo conseguido pacíficamente, sin rupturas ni luchas gracias al clamor de un pueblo unido y la pronunciación de todos los estamentos civiles, que venían manifestando la necesidad del cambio, sobre todo desde la última etapa de la dictadura. Además, contábamos con una renovada clase política que disponía de mucho sentido común y mismas ganas de lanzar a España al nivel internacional que se merecía para salir del aislamiento político internacional.

