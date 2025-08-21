Qué desengaño

Era uno de tantos españoles de la generación que nos sentíamos orgullosos de haber pertenecido a una transformación tan importante de pasar de un régimen ... dictatorial, de 40 años, a una democracia. Y sobre todo de haberlo conseguido pacíficamente, sin rupturas ni luchas gracias al clamor de un pueblo unido y la pronunciación de todos los estamentos civiles, que venían manifestando la necesidad del cambio, sobre todo desde la última etapa de la dictadura. Además, contábamos con una renovada clase política que disponía de mucho sentido común y mismas ganas de lanzar a España al nivel internacional que se merecía para salir del aislamiento político internacional.

Las primeras elecciones democráticas se celebraron en junio de 1977. Fueron elegidos diputados de distintos partidos políticos como la UCD, Alianza Popular, PSOE, PCE, Convergencia y Unión o el PNV, y se nombró la comisión que tendría que redactar la Constitución que nos regiría en el futuro. A los miembros de esta comisión -formada por diputados electos de todos los partidos- se les llamó padres de la Constitución. Pusieron el máximo empeño para que fuera lo más consensuada posible y lo más extensa para que las distintas opiniones y exigencias fueron aprobadas. Aun así hubo quien ni siquiera participó y posteriormente se obtuvo navegación para su aprobación que se daría el congreso el 31 de octubre de 1978, concretamente el PNV. Sin embargo, sí se presentaron a las elecciones y obtuvieron varios diputados que, durante los últimos 47 años han venido utilizando y presionando a los distintos gobiernos -tanto el PP como el PSOE- para lograr ventajas al amparo de la legislación que ellos obviaron (por ejemplo Altos Hornos de Vizcaya).

La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre del 78 y fue por el Rey el 17 de diciembre del mismo año. Por fin los distintos territorios de España obtenían la competencia descentralizada para acometer sus proyectos y desarrollarlos al no depender, exclusivamente, de una administración centralizada caduca y a veces caprichosa en sus preferencias.

Deberíamos echar marcha atrás. No se puede convertir España en un Leviatán sin retorno

España inauguraba el estatuto autonómico, con 17 autonomías y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) que deberían desarrollar sus propios estatutos de autonomía, que posteriormente serían aprobados en el Congreso para desarrollar sus competencias, configurando así el Estado autonómico. Eso supuso que cada autonomía debía constituir su parlamento y las instituciones necesarias y el sistema dio como resultado -en algunos casos- duplicidad de funciones, de puestos, de instituciones y de asesores correspondientes, medios necesarios para llevarlas a cabo. Lo cual nos pareció, entonces, totalmente lógico porque eran herramientas necesarias para que cada autonomía pudiera desplegar con efectividad las competencias transferidas.

Dicho esto, lo que nunca podíamos pensar es que iba a suponer un crecimiento tan exponencial en duplicidad no sólo de funciones sino también en gasto que se traduce en una grandísima deuda que en la actualidad ya es insoportable. En España hay 350 diputados en el Congreso, otros 208 en el Senado (como cámara de reconocimiento autonómico sin ser utilizada para esa función) y 61 eurodiputados que representan a España en la Unión Europea. Sumen además en las comunidades autónomas -en función de la elaboración de sus estatutos y en base a su población- otros 1.126 diputados autonómicos más. Todo sin entrar al detalle de otros tantos diputados provinciales que eternizan aún más la lista.

Pero el apartado autonómico no ha dejado de crecer en estos 47 años, las bocas de tantos que nos están llevando a un caos económico incontrolado. El gasto público es del 45,4% del PIB, mientras que los ingresos son el 42,3 % del PIB, eso nos conduce a un déficit de 700.000 millones. Y va en aumento. En España tenemos 2.968.522 funcionarios entre la administración del Estado autonómica y local. Sólo en la autonómica hay 1.616.211 funcionarios.

La ley Electoral en España permite que se establezca un bipartidismo, pero también que algunas minorías nacionalistas obtengan grandes resultados electorales en número de escaños pese a presentarse sólo en sus circunscripciones y representando a una pequeña cantidad de población en comparación con otras regiones (ejemplo claro es el País Vasco). Una realidad que no parece que les interese cambiar a ninguno de los dos partidos mayoritarios que han gobernado España durante los últimos años. Y así nos va.

Cada vez es más difícil obtener mayorías absolutas para establecer gobiernos estables. Hay que valerse de coaliciones y pactos con minorías para formar una amalgama de gobierno con distintas cabezas y proyectos que cada uno negocia para poder mantener el poder.

Esto es el caso actual. Se están descomponiendo las instituciones y vendiendo España a unas organizaciones políticas a las que ni interesa España ni su futuro ni su desarrollo. Tan sólo su propio interés (Bildu, ERC, Junts, Sumar, Podemos, Compromís). Y como estamos viendo, protegen la corrupción que se está destapando de mordidas con el dinero público que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, solo para permanecer en el poder e ir sacando rendimiento a sus votos.

Siento que al final de mi ciclo vital tengo que admitir que estaba equivocado, jamás pensé que íbamos a llegar a este extremo. Mi deseada Constitución ha declinado en dejar España dividida, rota y, sobre todo, endeudada. Algo que tendrá terribles consecuencias para nuestros hijos y para nuestros nietos.

Deberíamos ser capaces de echar marcha atrás, modificar lo que sea necesario, reconvertir nuestro país en un verdadero Estado de derecho y social tal como establece el artículo 1 del preámbulo de nuestra Carta Magna.

No se puede convertir España en un Leviatán sin retorno.