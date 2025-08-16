Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Facts don't care about feelings!

José Manuel Hernández*

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:03

Vivimos en una sociedad emotivista, pues el modo preciso como nuestra cultura se expresa es sensorialmente y manejando sin límites cualquier forma de experiencia con ... el fin de provocar emociones y estimular deseos. Da igual lo que se use con tal de que se consiga: anuncios publicitarios, stories o spams en internet, memes, emoticonos, series televisivas o películas, música... Lo que sea con tal de impactar para modificar el comportamiento. Y ni siquiera parece que seamos conscientes de que se nos manipula con el abusivo y reiterado hecho de impactarnos. No parece que seamos conscientes porque, al respirar el ambiente cultural con oxígeno emotivo, no atinamos a salir de él por la misma dependencia que nos genera. Nos encanta ser espoleados por la manera superficial de comprender el mundo propio y el ajeno que los mismos medios comunican y que, antes que una manera aprendida, fácilmente se nos es inoculada en los tuétanos con la jeringuilla de las pantallas. Con lo que no se nos debería pasar por alto que, donde el mero hecho de sentir es definitivo, las personas se dejan llevar con el mismo raciocinio que el de los miembros de una sociedad gregaria. Por lo visto, como borregos jubilosos, tenemos que ser guiados en rebaño hacia la felicidad plena.

