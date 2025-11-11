El Cristo valenciano que recuperó su color

El Cristo del Salvador tiene una enorme importancia artística, histórica y sentimental para los valencianos, ya que fue la primera escultura del Crucificado venerada en ... Valencia tras la conquista de la ciudad por Jaime I.

La imagen, cuyo origen se remonta al año 1250, está emplazada en la Real Iglesia del Salvador de Valencia, y la tradición mantiene que ese gran crucifijo, que habría venido con el rey Jaime I o poco después, fue rescatado de una crecida de las aguas del río Turia, entre los puentes de la Trinidad y Serranos. Desde el punto de vista estilístico se entiende como una obra de tránsito entre el románico tardío y el gótico, con datación en el siglo XIII.

Hay muy pocos cristos de un tamaño como el del Salvador, y en la Comunidad Valenciana no hay otra figura de esta etapa de transición tardo-románica de una relevancia similar. A lo cual hay que sumarle su valor de culto, ya que es una de las advocaciones cristológicas más antiguas en nuestras tierras. El Cristo del Salvador ha sido a lo largo de la historia una de las grandes devociones entre el pueblo valenciano, y ha tenido una vinculación especial con los santos regnícolas san Vicente Ferrer y santo Tomás de Villanueva, que tuvieron un papel muy importante en la propagación de esta devoción. En 1692, el Consell de la ciudad declaró festivo el 9 de noviembre para conmemorar el día del hallazgo de la imagen.

A lo largo de los siglos la venerada talla ha sufrido diversas intervenciones tras distintas vicisitudes sufridas, como la vandálica de 1936, durante la persecución religiosa, cuando se intentó destruir la imagen, que se salvó al ser valientemente rescatada de la hoguera por un maestro.

Llegado a nuestros días en un estado de notable deterioro, en el año 2007 y a instancias de la Antigua, Ilustre, Pontificia y Real Archicofradía y Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, la imagen fue sometida a un proceso de restauración que duró seis meses en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, dirigido a la sazón por la Prof. Dra. Carmen Pérez, y que permitió obtener un conocimiento exhaustivo de sus materiales e historia, y devolverle su color y aspecto original tras eliminar las capas superpuestas, lo que dio lugar a que se sacaran a la luz sus colores reales primitivos, que habían sido tapados por seis intervenciones diferentes, algunas de las cuales se consiguieron fechar. También se permitió documentar la dramatización que se añadió a la talla a finales del siglo XVII y principios del XVIII, ya que en el barroco era habitual exagerar las zonas sangrantes y se comprobó cómo se realzó la sangre del rostro y del costado, donde aparecía un coágulo de sangre realizado con cera. Y hubo que recuperar aquellas zonas de la talla -la espalda era una de ellas- que quedaron más afectadas por las llamas en el intento de destrucción de 1936.

En los meses de restauración, el Cristo del Salvador realizó varios viajes y superó diferentes pruebas y estudios. Primero visitó el Hospital Provincial de Castellón para pasar por el TAC y someterse a doce radiografías, y después, en el Instituto de Restauración, se le realizaron estudios iconográficos, históricos y analíticos para hacer una restauración ajustada.

El resultado de ese trabajo fue un aspecto completamente renovado del Cristo, que mostró su externalidad amarillenta mortecina original, ya que la figura está esculpida con gran realismo. Llamó la atención la luminosidad que cobró la imagen al devolverle su color prístino, con lo que se logró también transformar la expresión de la cara, que antes era muy oscura y no daba posibilidad de apreciar la dulzura, serenidad y paz de la expresión que transmite después de la restauración.

Asimismo, se eliminaron las planchas metálicas añadidas que estaban perjudicando a la madera y se descartó que escondiera una reliquia en su interior, se reintegraron diversas pérdidas en la superficie, se practicó un injerto en algunos dedos de un pie y se procedió a una cuidada limpieza.

La intervención realizada por la Dra. Pérez y su equipo también sirvió para desmitificar creencias, como que los brazos del Cristo eran de moderna creación, quedando confirmado que eran los originales, que se conservaron enteros y no fueron devorados por las llamas.

La Real Iglesia y la imagen del Cristo del Salvador forman parte del patrimonio identitario de Valencia, un vínculo entre pasado y presente que los ciudadanos reconocen incluso si no participan directamente del culto. La imagen del Santísimo Cristo del Salvador de Valencia es mucho más que una talla antigua: es un compendio de historia, de arte, de devoción y de ciudad; es uno de esos hitos artísticos y devocionales que combinan tradición, leyenda e historia.

Como cada año, la fiesta principal del Cristo del Salvador se celebró el domingo 9 de noviembre con una solemne celebración Eucarística presidida por el Sr. Arzobispo de Valencia D. Enrique Benavent a las 19:30 horas y se clausura el novenario el lunes 17 de noviembre a las 19 h. con una solemne Eucaristía, presidida por D. Arturo García Pérez, Obispo auxiliar de Valencia y Rector de la Real Iglesia del Salvador.