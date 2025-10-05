Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La despoblación valenciana, un reto territorial

JORGE HERMOSILLA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. DIRECTOR ACADÉMICO DEL PLAN INTEGRAL DEL RETO DEMOGRÁFICO. PIRD-CV

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26

La interpretación actual del territorio valenciano pasa por el reconocimiento de la escasa cohesión territorial y social que se produce entre municipios y comarcas. Y ... ello porque nos hallamos ante una diversidad de territorios, con amplios espacios bajo el dominio de la despoblación, que contrastan con la red de los sistemas urbanos distribuidos por tierras alicantinas, y por el litoral castellonense y valenciano.

