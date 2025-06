Los suelos de color púrpura

Comenta Compartir

Revolotea con la brisa un puñado de flores quietas hasta ese momento en la acera. Es una ráfaga breve pero intensa, que sobre la hora ... del crepúsculo emite una imagen poderosísima: aún no es de noche del todo, el cielo ha virado a gris (ese gris tan especial, tan valenciano, como de acero mate) y entre la oscuridad reina de repente un destello luminoso, color púrpura. Son los restos de las jacarandas repartidas por la ciudad, que estos días dan señales de vida según los códigos de la madre naturaleza, arrojando al aire sus frutos: esas brillantes notas violáceas que añaden encanto al arte de paseo. Hay otros árboles cuya floración llena el suelo de huellas muy pegajosas, incómodas para la caminata. Por el contrario, la amiga jacaranda contribuye a reconfortar el espíritu: contemplar el conjunto que forman las dispuestas en el jardín del Turia desde uno de sus puentes eleva la experiencia del paseo hasta una dimensión perturbadora, de una belleza tan arrebatada como su propio nombre, procedente por cierto del guaraní según informa Mr. Google: significa fragancia, otro de los atributos que tanto nos conmueven en estos días finales de primavera, cuando los dones que distinguen a Valencia se hacen más evidentes. Llegará (si es que no ha aterrizado ya) el verano, se relajará la indumentaria como es costumbre entre la población local y la forastera, el feísmo nuestro de cada día asaltará las calles y el mismo viento que hoy mima a las flores de jacaranda dejará de alfombrar con tanta delicadeza como buen gusto nuestras zancadas. Y será la misma ciudad, aunque distinta, cuyo eco nos acompañará en las horas del estío que se avecina según profetizó James Barrie, inolvidable creador de Peter Pan y autor de la célebre frase: «Dios nos dio la memoria para que tengamos rosas en invierno». Y yo, que carezco de su ingenio, me conformo con registrar esta hora en que el suelo de Valencia luce de color púrpura y prometo recordarlo cuando sean ceniza, porque tendrá sentido.

