Un pájaro en la cabeza

Como la primavera altera la sangre no sólo de la cofradía de alérgicos (es mi caso) al polen y otras hierbas, también la avifauna reinante ... saluda a la nueva estación como corresponde, pía que te pía... muy a deshoras. Creo que hablo en nombre del vecindario de mi barrio si maldigo estos amaneceres tan madrugadores que convocan alrededor de la escasa flora circundante a los pajarillos de toda índole, que acuden atraídos por la desconcertante y novedosa presencia de su hermana mayor, la gaviota. Un par de especímenes de este tipo se ha venido a vivir entre nosotros y nadie sabe cómo ha sido, aunque yo me malicio que la presencia dominante de las deposiciones caninas que les sirven de alimento justifica su reciente empadronamiento. Y como tienen excrementos para hartarse, temo que llegue el día en que se personen más compañeros de especie y ya no necesitaremos despertador: sus desafinados trinos darán la bienvenida al nuevo día en plan orfeón, les seguirán el resto de animalitos cantores censados en el árbol más alto de mi acera y aquel dulce abrir de ojos, tan plácido y grato, acunado por los dulces trinos de sus pares, derive en una suerte de muy estridente berrea. Sobre todo, por lo dicho: no son horas.

Hasta el día en que la primera gaviota vino de visita y, feliz con el festín de detritus que le regalan los muy guarros dueños de las pacíficas mascotas, decidió domiciliarse aquí al lado, el alba nos sorprendía con esa rareza de despertarnos arrullados por el himno que silban unos pajarillos en medio de la ciudad, aunque más bien hablo de su periferia: allí donde Valencia está a punto de dejar de ser urbana y aún podemos recordar que todo esto era campo. Campo feraz, muy atractivo. Ese caos asilvestrado que ya merecería la atención de las aves nacidas antes de la riada del 57, cuando cada valenciano debía llevar su propio pájaro en la cabeza. Justicia poética: estos animalitos sólo vienen hoy a exigir lo que les quitamos a sus abuelos. Y a ver quién les pía.

