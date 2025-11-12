Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mujeres de dos bolsos

JORGE ALACID

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:21

En las escenas iniciales de la película 'Armas de mujer', reliquia datada en 1988, el personaje que encarna con mucho estilo Melanie Griffith viaja hasta ... Manhattan desde Staten Island en uno de esos ferris tan caros a Hollywood y a los turistas. La nota intrigante de su indumentaria la ponía una pareja de bolsos: en uno de ellos se revela acto seguido que guarda los zapatos de trabajar muy entaconada en la oficina de un rascacielos, al servicio de una de tantas empresas dedicada a algo al parecer muy importante: fusiones, adquisiciones y demás intangibles del capitalismo. Misterio resuelto. Esos zapatos resultan indeseables para el trayecto desde su hogar al trabajo, un itinerario por el ascensor social que aconseja usar zapatillas. Casi cuarenta años después, las hijas de la protagonista de esa graciosa película cruzan ante mí cada día, también con dos bolsos por bandera. Me suelo fijar en una que camina robotizada rumbo al trabajo, impecable de vestimenta pero con esa mirada lánguida y ensimismada que se nos queda a todos al alba, aunque no llevemos bolso: como si le condujera al cadalso una mano invisible, la misma que guía a otra mujer a quien fisgué un día detenida en un semáforo. Aprovechaba para embadurnarse de crema a un ritmo muy lento: en plan zombie, abismada en sus pensamientos, como si se fueran a precipitar contra la calzada. A otra vi una mañana arreglándose las pestañas en un stop, muy atacada. Hoy tengo un mensaje para todas ellas, también para mí: hemos sido engañados. Y a las tres y demás congéneres les recuerdo el aviso que lanzó en esa peli a la Griffith, confundida ya entonces como hoy nosotros, la gran Joan Cusack: que ella a veces cantaba en casa en ropa interior y el secador como micrófono pero que nunca sería Madonna, chiste no apto para milenials. Lo pillará quien peine canas como yo y sepa que en inglés la película se tituló 'Working girl'. Clase trabajadora. Lo que somos y olvidamos.

