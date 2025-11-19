Comenta Compartir

Cuando la avenida Tres Forques alcanza Pérez Galdós, un letrero situado en lo más alto del edificio situado enfrente envía un saludo que yo leo ... como la invitación a resolver el sudoku subyacente. Tres letras: NSK. ¿Qué significan? Una pregunta que me intriga mientras prosigo el paseo, la duda que hoy sigo sin resolver pero que conduce mis cavilaciones hacia la conclusión de que (a falta de mejor respuesta) en ellas anidan las siglas de la constructora que levantó el edificio. Es un hábito empresarial que observo en otros puntos de la ciudad y me parece entrañable: habla con sutil elocuencia de la pretensión de quienes izaron esas fincas de pasar a la eternidad, ignorantes de que acabarían siendo invisibles para sus congéneres, salvado sea el caso de mi atolondrado caletre, también llamado magín, sinónimo de cacumen. En las neuronas que tengo disponibles se agita no tanto la resolución de ese misterio como la sospecha de que si pensamos demasiado en la inmortalidad, en realidad estamos cavando la tumba del anonimato postrero. Vaya a usted a saber qué secreto esconden esas iniciales, igual que veo tal vez difícil que alguien atine a recordar quién poseyó un día el apellido Velarte y se animó a clavarlo en lo alto de otra mole, situada a la altura de la rotonda de los Anzuelos. Siete letras que me guiñan un imaginario ojo desde una posteridad mesocrática y urbana, que activa en mis zancadas las ganas de abrazar a quien tuvo semejante idea, rebosante de ternura. Mi teoría al respecto consiste en sospechar que mientras pones tu logo, tu marca de agua o lo que signifique ese rótulo no piensas tanto en tu propio ego como en recordar a los seres queridos que te suceden en este valle de lágrimas que hubo algo llamado NSK o alguien apellidado Velarte. Alguien que habitó un día estas mismas calles y nos recuerda su paso entre nosotros mediante su propia aportación a esta clase de memoria histórica de índole menor. Mi favorita.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión