Luz, más luz (de Valencia)

El día del apagón tecleé en el ordenador para saber a qué hora anochecía en Valencia. El resultado de esa búsqueda fue desconcertante. Mr. Google ... me explicó que una cosa es la hora en que se pone el sol y otra distinta, con una variación de un puñado de minutos, el difuso punto del atardecer en que finalmente ya es noche cerrada, con permiso de la amiga luna. Nada que desconociera, aunque encajar esa información con algún detalle superior al de mi propia percepción me ayudó a entender con mayor precisión científica el estado de ánimo que se apodera de mi pobre espíritu en esa hora incierta: cuando el día declina y la luz mengua a cámara lenta, como si el padre sol se resistiera a seguir repartiendo sus dones en esta orilla del Mediterráneo y la vida fundiera a ese negro tan especial, muy brillante, más bien gris oscuro. Yo percibía que el ocaso caía en Valencia lentamente, como algunos de los mejores besos, igual que notaba su irrupción allá por la Torre de Francia con esa clase de destello abrumador, como si el día en vez de amanecer prefiriera romperse con un estrépito también muy propio de esta ciudad. Hasta conocer los amaneceres y atardeceres valencianos, mis favoritos eran los de Cádiz, que no están mal pero que palidecen al lado de este manera de convocar el alba cada día y del tipo de crepúsculos que regala Valencia a los fans de ese tontorrón pasatiempo: mirar el cielo. Otear el horizonte a ver qué sorpresas nos depara. Un espionaje que suele tener final feliz... salvo el día mentado del misterioso corte de luz. De luz eléctrica, cabe añadir. La natural se portó estupendamente, como suele. Nos obsequió con otro atardecer de postal, al que prestamos escasa atención sin embargo. Preocupados por lo urgente olvidamos también ese día lo importante. Y el cursi que algunos llevamos dentro dejó pasar la ocasión de abrir una botella de vino, servirse una copa y dedicarse al noble oficio de perito en nubes. Y que el apocalipsis nos sorprenda con la boca abierta.

