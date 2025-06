Comenta Compartir

Sí, yo también fui a la EGB, siglas que explico al improbable lector milenial: significan Educación General Básica, concepto que ha vivido mejores días. Era ... una valiosa herramienta para alcanzar los conocimientos de la llamada cultura general, muy útiles luego para llevarte el quesito del Trivial y para que aflorase en las reuniones familiares el cuñado que cada cual lleva dentro: el listillo sabelotodo. Pero al menos gracias a la EGB podías enumerar los afluentes del Ebro por la derecha, citar las provincias que componían la anticuada y por eso mismo añorada Castilla la Vieja y enterarte de que fe es sinónimo de hierro: así te adiestraban en el maravilloso arte de la polisemia esos carcamales a quienes encargaron nuestra instrucción, benditos sean y que me perdonen retrospectivamente por mi falta de atención, mis descuidos y mis impertinencias. Me siento en deuda con ellos cuando cruzo por la ronda sur y saludo al pie del túnel a una coqueta edificación que me devuelve a aquellos maravillosos años, cuando la vida parecía infinita y uno mismo, inmortal. Cuando aprendí que en la España que aún no era plurinacional del todo (se trata de un invento reciente y modernísimo, como llamar Estado a nuestro país), el hecho diferencial entre regiones se observaba en materia constructiva. El caserío vasco, el pazo gallego y la hermosa barraca valenciana, entre otros luminosos hallazgos: y ahí está, viendo pasar el tiempo, la barraca que detona estas líneas, dedicada a los anónimos vecinos Vicentet y Rafaelet, según reza la inscripción que preside su puerta. En su humilde pero encantadora estampa, la primorosa casita me recuerda cómo sus hermanas menudeaban entre nosotros, cuando todo esto era campo y el bulevar, un rosario de huertas que cayeron bajo la piqueta por el tiempo en que yo pasé de la EGB al BUP y tropecé con la otra barraca: la criatura de Blasco Ibáñez elevada al altar de la tele única, general y básica. El brazo ejecutor de nuestra auténtica educación.

