Bajo los adoquines

Torre de Francia: una denominación que me intriga desde que la escuché por primera vez y (sobre todo) cuando me enteré que no aludía a ... la clásica construcción tipo fielato como las alzadas por la plaza de Zaragoza. Yo imaginaba una torre de aire medieval, que franqueara el paso en la antigüedad entre las dos orillas del río, una aduana con puente levadizo para saludar la entrada en la Valencia medieval según la estampa propia de tantas ciudades, en especial las centroeuropeas. Luego fuimos debidamente presentados y desde entonces esa edificación en plan vigía me saluda en cada caminata, porque es inevitable si elevas la vista hacia su jurisdicción tropezarte con el enorme bloque coronado por las antenas que emiten su misterioso destello multicolor y parpadeante y con su piel blanquísima, pionera del tiempo presente, cuando todo edificio de Valencia será blanco o no será. Mi decepción respecto al edificio (de mejorable fisonomía, según mi pobre criterio) convive con su opuesto: me gusta pasear por la avenida homónima, sonreír al travieso Parotet y admirarme con la vieja chimenea de Layana, de estilo entorchado, que resiste erguida al pie de ese recorrido buscando lo mismo que todo paseante: el mar. O la brisa mediterránea que nos acaricia de acuerdo con la coincidente lógica en cada vía abierta en perpendicular a la costa vecina: una constante corriente de aire, refrescante incluso en los días más sofocantes, que agradece el vecindario atrincherado en las aceras conquistadas por las terrazas de los mil bares. Entre sus veladores, las trampas del mobiliario cortesía municipal y los raudos ciclistas y temerarios patinadores, el paseo se degrada en su tramo final, como una suerte de eslalon no apto para despistados. El cataclismo es seguro, fruto de la rara decisión de situar el carril bici no en el espacio de los coches... sino en el territorio de los peatones. Bajo sus adoquines, no está la playa. Tampoco el sentido común.

