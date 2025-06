Comenta Compartir

Si aquel lejano día de mi examen de Selectividad me tropiezo a la puerta del aula con una tropa de periodistas que me preguntan si ... estoy nervioso o tranquilo, si me he alimentado como es preceptivo para superar la prueba (que por otro lado salva casi el 100% de los candidatos), si logro controlar la ansiedad valiéndome de tila, tisana o algún otro remedio más fuerte y además se interesan por saber a qué carrera me voy a apuntar, hubiera pensado que la civilización occidental se había venido definitivamente abajo porque considera a estos congéneres que ya se afeitan como si fueran pipiolos a quienes debe guiarse aún de la mano, de lo cual hay casos. He visto incluso a padres acompañando a su prole al examen del MIR... Así que cuando tropecé el otro día con un grupo de adolescentes comentando entre ellos cómo les había ido en la dichosa PAU, sentí un impulso enternecedor. Daban ganas de abrazarles, aunque me contuve: no fuera que tomaran mi arrebato por lo que no era. Les hubiera dicho, como cantaba Siniestro Total, que ante todo mucha calma: hasta los 30 años les ven las distintas administraciones como párvulos a quienes se debe pastorear y les regalan el billete para ir gratis en tren al FIB, lo cual en efecto es toda una señal: el mundo se hunde. Las ayudas para vivienda del Consell van aún más lejos: en el Palau te tienen por joven... aunque hayas cumplido los 35 años. Qué envidia. Y qué pena: la pena que me dieron esos preuniversitarios a punto de dejar de serlo, miembros de la adolescencia programada por la querida clase dirigente, que sólo ve en el ciudadano, sobre todo el barbilampiño, una masa informe de potenciales votantes, tan aborregados que le concederán la gracia del voto a quien les convenza de que superado un tercio de la esperanza de vida todavía sufres de acné. Lo siento por ellos, porque me temo que no están preparados para un mundo donde un título universitario tampoco es para tanto: puedes carecer de él y dirigir un máster.

