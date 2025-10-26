Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La voz de un pueblo

Hay que escuchar a la ciudadanía, aislarla de toxicidades partidistas y asumir que su indignación implica responsabilidades

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04

El filósofo Byung-Chul Han es el nuevo premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Su próximo libro se titulará 'Sin respeto'. En ... él pone el foco en algo crucial: la convivencia. «El respeto es el pegamento que mantiene a la sociedad unida. Sin él, vamos hacia el resentimiento y el odio», sostiene. El escritor Eduardo Mendoza también ha recibido el Princesa de Asturias. El de Las Letras. El padre de tantas novelas vitales, en una entrevista en El Mundo, mantenía que la sociedad está sumida en el enfado. «Ha habido ilusión, ha habido desencanto y ahora hay indignación». La mirada de ambos, cada uno desde una perspectiva y atalaya distinta, radiografía la realidad. También la que vivimos en el entorno más próximo. En la propia Comunitat. Esa que, desde el 29 de octubre, ha visto como sus días están secuestrados -como no podía ser de otra manera- por el tremendo colapso que supuso la dana. Una tierra que vive atada al impacto emocional, social y económico que trajo la mayor catástrofe ecológica que hemos vivido. Y que vino acompañada de la reacción tardía de una administración bloqueada -como alertamos en esos días- y de una posterior gestión de la tragedia en la que las instituciones demostraron su incapacidad para estar a la altura.

