Ilustración: Iván Mata

No hay tiempo para el olvido

A pocos días del primer aniversario de la cruel riada, toca seguir exigiendo justicia, unidad y mucha serenidad

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:49

Comenta

En la Comunitat, hemos vivido un año en el que la desmemoria no ha tenido opciones para instalarse. Muchos hubiesen querido que fuera así. Otros ... sólo quieren prolongar ese dolor. Sea como sea, la fuerza de lo sufrido se impone a todo ello. Y a todos ellos. De hecho, el dolor cabalga punzante en cada uno. Con más o menos intensidad. Según la pérdida y según la forma de afrontarla. Según el carácter y la fortaleza de cada cual. Pero en todos los casos, y parafraseando Dolly Parton, las heridas están ahí: «las cicatrices a veces se ven y a veces no; pero todo el mundo las tiene». La demoledora dana del 29 de octubre nos dejó a todos los valencianos, de una forma u otra, alguna herida. Doce meses después, muchas siguen abiertas.

