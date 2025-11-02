Compartir

Que la situación no tiene marcha atrás es incuestionable. Que la renuncia de Carlos Mazón es un hecho irreversible, también. Que los valencianos necesitamos que ... se produzca ese punto de inflexión en nuestra política y con nuestros gestores, es algo más que evidente. Dicho esto, los escenarios que ello debe desencadenar son múltiples y todos esconden complicaciones. En especial, si quien debe activarlo lo lee en código partidista o personalista. Que es, por otra parte, lo que nos ha llevado hasta este extremo asfixiante un año después de la dana. Algo que ha sido, también es indiscutible, muy dañino para la imagen de la Comunitat y, de forma concreta, para muchas víctimas. Lo que toca ahora es anteponer a todo que la decisión que vaya a anunciar el presidente, se adopte pensando en lo mejor para los valencianos. Posiblemente, el anuncio de unas elecciones anticipadas es el escenario más coherente. Cuándo y con quién al frente de cada cartel electoral, ellos sabrán. De un sorbo y sin azucarillo.

