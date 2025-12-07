Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Plaza redonda

Llorca salta al teatro

El presidente llega desterrando a Mazón, atado por Vox y refugiándose en los gestos y la mano tendida para ganar crédito

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:03

Como quien se quita el polvo de las botas -en su caso, de las zapatillas-, lo primero que hizo el nuevo presidente de la Generalitat ... fue matar al padre. O sea, desprenderse de la sombra de Carlos Mazón. Lo hizo con una escenografía pactada y teatralizada en la que se evitaran las fotos juntos en público o un mínimo atisbo de afecto entre ambos. Tanto ha sido así que en ninguno de los discursos que Juanfran Pérez Llorca ha realizado en su semana grande ha habido mención a su antecesor. Más bien, se ha encargado de dejar claro que su propósito es enmendar los destrozos hechos por quien le colocó al frente de la secretaria general del Partido Popular. Su manera, por tanto, de dejar evidente que las cosas se hicieron mal. Comprendo que también por parte de algunos compañeros que mantiene ahora en el barco del Consell.

