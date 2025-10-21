Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana en Quart de Poblet

Una incapacidad vergonzosa

JESÚS TRELIS

Martes, 21 de octubre 2025, 23:28

El jefe de Información, Héctor Esteban, pormenoriza hoy lo que ha sido reconstruir una casa arrasada en Chiva. Es el testimonio personal de lo vivido ... por una familia que vio cómo la riada destruía algo tan vital como su hogar. Lo hizo, llevándose con ella los recuerdos materiales y sentimentales que habitaban esas paredes. Con las vivencias, en definitiva, que esconde algo tan personal como una casa. Una pérdida cuyo dolor es absolutamente intangible. Porque, por mucho que enfaticemos e intentemos narrar lo que eso significa, siempre nos quedaremos lejos de lograrlo. Siempre nos quedaremos lejos de plasmar en reportajes y perfiles la verdadera dimensión de la tragedia. El impacto emocional, la conmoción, es tan abismal que nada ni nadie lo puede reparar. Ni siquiera el tiempo. Y eso hace que, con la perspectiva de los meses, sea cada vez más incomprensible observar cómo las administraciones han sido incapaces de lograr ir de la mano para reconstruir juntos tanto perdido y aliviar tanto dolor. Ha sido vergonzoso. De un sorbo y sin azucarillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  4. 4

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  5. 5 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  6. 6 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  7. 7

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  8. 8 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  9. 9

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  10. 10 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una incapacidad vergonzosa