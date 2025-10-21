Una incapacidad vergonzosa

Compartir

El jefe de Información, Héctor Esteban, pormenoriza hoy lo que ha sido reconstruir una casa arrasada en Chiva. Es el testimonio personal de lo vivido ... por una familia que vio cómo la riada destruía algo tan vital como su hogar. Lo hizo, llevándose con ella los recuerdos materiales y sentimentales que habitaban esas paredes. Con las vivencias, en definitiva, que esconde algo tan personal como una casa. Una pérdida cuyo dolor es absolutamente intangible. Porque, por mucho que enfaticemos e intentemos narrar lo que eso significa, siempre nos quedaremos lejos de lograrlo. Siempre nos quedaremos lejos de plasmar en reportajes y perfiles la verdadera dimensión de la tragedia. El impacto emocional, la conmoción, es tan abismal que nada ni nadie lo puede reparar. Ni siquiera el tiempo. Y eso hace que, con la perspectiva de los meses, sea cada vez más incomprensible observar cómo las administraciones han sido incapaces de lograr ir de la mano para reconstruir juntos tanto perdido y aliviar tanto dolor. Ha sido vergonzoso. De un sorbo y sin azucarillo.

