Feijóo debe dar respuestas

Las tres entregas del sondeo de LAS PROVINCIAS y ABC dejan sobre la mesa evidencias: hay que dar respuestas a la situación que vive el ... Gobierno de la Generalitat y certidumbre al votante del Partido Popular y hay que hacerlo sin demora. Porque todo ello está suponiendo un atroz desgaste a la imagen de la Comunitat (otra vez), una sangría de votos para el PP y, sobre todo, una terrible distracción sobre el objetivo único e irrenunciable que debemos tener: la reconstrucción. Núñez Feijóo lleva meses refugiándose bajo ese ambiguo escudo que es fiar el futuro de Mazón a la recuperación. Pero eso hace tiempo que pasó a ser insuficiente. Más que una respuesta de futuro, parece una patada hacia adelante para evitar abordar el problema. Es hora de aportar claridad. Y hacerlo pensando en lo mejor para los valencianos en este momento y en lo que es racional. Dimisiones, o renuncias, o adelanto electoral, o ratificar sin fisuras a Mazón, o decir si seguirá... Feijóo se debe mojar. Su electorado lo reclama. Y el conjunto de valencianos. También las víctimas. De un sorbo y sin azucarillo.

