No es un comercio, es tu vecino

Jesús Trelis

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:51

Un informe de la Cámara desvela que la dana acabó con 460 comercios. De hecho, dos de cada diez empresas de servicios de los núcleos ... urbanos de la zona cero permanecen cerradas un año después. Además, quienes han abierto, han visto cómo su negocio ha caído un 40% de media. Y si acercamos la lupa, observamos que la recuperación es más inestable entre autónomos y pequeñas empresas, porque su evolución depende de los seguros o de las ayudas públicas. Algo que les condena a pasar por el cuello de botella administrativo y financiero. Eso, a pesar de planes y anuncios de desburocratización que siguen siendo urgentes. Dicho esto, lo más importante de todo es qué hay detrás de estos datos: comercios y pequeñas empresas que, además de parte fundamental del tejido económico de la zona, son quienes dan vida a estas localidades. Porque no son comercios sin más; son tiendas del barrio. Y tras sus mostradores, nuestros vecinos. Si ellos no recobran la normalidad, la recuperación jamás será real. De un sorbo y sin azucarillo.

