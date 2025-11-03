Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Catalá no entra en el juego

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:52

La alcaldesa de Valencia estuvo ayer trabajando con los presupuestos municipales. Lo hizo en su despacho. Posiblemente, evitando los micrófonos en un día complicado. Y ... posiblemente también, reafirmándose con ese gesto en lo que siempre ha defendido: que en su hoja de ruta no entra dejar el Cap i Casal para ser el relevo de Carlos Mazón. Porque, aunque insistentemente le han señalado como la opción preferida de Génova, Catalá ha contestado una y otra vez que eso no está en sus planes. Pese a lo que defienda el imaginario de algunos. La primera edil no quiere, primero, por motivos personales (quizá familiares). Segundo, porque eso supondría dejar truncado un proyecto de ciudad que siempre ha defendido como su máxima ambición política. Hacerlo sería incoherente. Y tercero -esto es suposición-, porque ver a los barones provinciales buscando a la desesperada cerrarle el paso, le debe dejar las cosas claras: no le vale la pena. Al final, usted qué preferiría: ¿ser alcaldesa de Valencia o presidenta de la Generalitat? Ella parece tenerlo claro. Y muchos. De un sorbo y sin azucarillo.

