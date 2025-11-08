Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doble premiazo en La Primitiva de hoy: más de 201.526 euros entre dos jugadores de un municipio valenciano y una isla
Ilustración: Iván Mata

La batalla popular

Tras la dimisión de Mazón, se espera altura de miras de todos los partidos; empezando por el PP

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:49

Durante la última semana hemos escuchado al ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pidiendo a Vox que tenga altura de miras, apoye su ... candidato para sucederle y garantice la continuidad del gobierno de la Comunitat. Se lo hemos escuchado también al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le pide responsabilidad a los de Santiago Abascal. Y hemos vuelto a oír ese mismo mantra a la portavoz del Consell, Susana Camarero; a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y a todo aquel dirigente popular al que se le ha acercado el micrófono. Todo el PP unido en esa urgencia de evitar a toda costa un adelanto electoral. De forma oficial, porque así se evitaría truncar el proceso de reconstrucción de los territorios afectados por la dana. De verdad (aunque sin renunciar a lo anterior), y por mero tacticismo, porque todos ellos saben que en la coyuntura actual, con las encuestas a la baja y con un cartel electoral absolutamente incierto, esa opción sería letal para sus intereses. Una caída de los populares en un momento en el que se va activar la maquinaria electoral en varias autonomías que nos llevará a 2027, con unas generales entre medio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros
  4. 4 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  5. 5 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  6. 6

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  7. 7 El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
  8. 8 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  9. 9

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  10. 10 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La batalla popular

La batalla popular