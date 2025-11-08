La batalla popular

Durante la última semana hemos escuchado al ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pidiendo a Vox que tenga altura de miras, apoye su ... candidato para sucederle y garantice la continuidad del gobierno de la Comunitat. Se lo hemos escuchado también al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le pide responsabilidad a los de Santiago Abascal. Y hemos vuelto a oír ese mismo mantra a la portavoz del Consell, Susana Camarero; a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y a todo aquel dirigente popular al que se le ha acercado el micrófono. Todo el PP unido en esa urgencia de evitar a toda costa un adelanto electoral. De forma oficial, porque así se evitaría truncar el proceso de reconstrucción de los territorios afectados por la dana. De verdad (aunque sin renunciar a lo anterior), y por mero tacticismo, porque todos ellos saben que en la coyuntura actual, con las encuestas a la baja y con un cartel electoral absolutamente incierto, esa opción sería letal para sus intereses. Una caída de los populares en un momento en el que se va activar la maquinaria electoral en varias autonomías que nos llevará a 2027, con unas generales entre medio.

Parece evidente que las elecciones anticipadas hubiese sido la salida más digna para todo. Al menos, desde el prisma ciudadano. Que las urnas elijan es lo más higiénico para la democracia. Pero es cierto que, como fuerza más votada, y siguiendo el mismo paradigma que defiende día sí y día también el presidente Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, los datos para gobernar les dan para seguir y es, por tanto, el reflejo de lo que la mayoría de valencianos eligieron en los últimos comicios. Les guste a la oposición o no. Insisto, lo mismo que el gobierno al que pertenece Diana Morant o apuntala Joan Baldoví.

Dicho esto, ese Partido Popular que mira de nuevo a los de Abascal para salvar la legislatura, lo que debería es aplicarse la expresión de 'alturas de miras' a ellos mismos y zanjar de un plumazo la imagen de quiebra en el seno de un partido que han dado esta última semana. Un partido que lastra, de siempre, desconfianza y batallas internas por meras ambiciones, complejos y egos territoriales. Tener altura de miras ellos mismos, si lo que quieren es seguir al frente del Consell. Y facilitar un candidato que lo haga posible, sin que eso suponga retrocesos en los avances de los derechos, de las libertades y del bienestar de los valencianos. Ceder, sí: venderse, no. Ellos sabrán cómo se hacen y con quién.

Un proceso que debe llevarse a cabo desde la generosidad compartida y poniendo todo el foco en el interés general: dar estabilidad para que la reconstrucción sea posible de la forma más eficaz. Generosidad del PP, de Vox y también de la oposición. El PP tiene derecho a continuar, porque le avalan las urnas; VOX, tiene la oportunidad de demostrar que le importan, más allá de su ideario político, los valencianos y ayudar a levantarse de la gran caída que supuso la dana, y el PSPV y Compromís, de que no utilizan la tragedia para desgastar al contrincante y reman a favor de esta tierra. Aunque sea por una vez y suene a ingenuidad, poner todos de su parte por agilizar al máximo la reconstrucción.

Apuntado todo ello, el PP, como debe saber el principal interesado en que esto salga adelante, no puede volver a cometer la torpeza de entretenerse en las batallas de egos habituales. Como ya han hecho de forma, además, bastante deplorable. La reunión de los barones provinciales, filtrada adecuadamente para hacer todo el daño posible y zarandear el partido, es un claro ejemplo de ello. Jugar con la figura del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, para cuestionar a la alcaldesa de Valencia e intentar dinamitar sus opciones para suceder a Mazón fue un tremendo error. Primero, porque señalas a alguien que constantemente se ha descartado públicamente de esa carrera; segundo, porque dañas a uno de los grandes (y no van tan sobrados) puntales que el PPCV tiene en la actualidad, y tercero, que lo haces para nada. O incluso, para perjudicarte. Porque Mompó queda cuestionado y los votantes del PP, desconcertados. Hasta Génova ha tenido que aclarar con solemnidad que a Catalá no se le toca de la alcaldía de Valencia.

La torpeza de los barones ha evidenciado lo que menos falta le hace ahora al PP, que son las disputas internas. No sólo de la Comunitat con Génova, sino también a nivel regional. Lo que se espera de ellos, o al menos esperan sus votantes, es justo lo contrario: que tengan la capacidad de dialogar y consensuar opciones dentro del partido, aparcando ambiciones personales que están fuera de lugar en este momento; porque, ¿cómo le puedes pedir altura de miras a Vox pensando tú en a quien colocaré en la cabeza de lista en 2027 o a quién no quiero al frente de un puesto del que todavía no se ha ido del todo el propio Mazón? Pérez Llorca parece la opción más equilibrada, para ahora. Y debe serla, sin más exigencias. Lo que venga después, ya se verá. En PP, pero también en Vox, y en Compromís... ¡y en el PSPV! Lo único cierto es que todo es incierto.

Es domingo, 9 de noviembre. Una frase de Xavier Marcet para cerrar: «Hay que vaciar las agendas de reuniones y llenarlas de sentido».