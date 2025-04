Los apartamentos no son el problema

Compartir

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado una moratoria de los apartamentos turísticos. Puede que sea razonable y necesario. En especial, si su proliferación está siendo ... letal para la oferta de vivienda en la ciudad y si no se atajan las actitudes incívicas de algunos de sus ocupantes. Pero lo que hace falta, en realidad, es poner orden a la expansión del turismo. Abordar cuestiones como: los apartamentos, la necesidad de plazas hoteleras, los cruceros, la oferta hostelera, la calidad de los servicios que ofrecemos... Se debe dialogar, incluso, sobre la tasa turística sin sesgo partidista y poniendo blanco sobre negro. Con cordura. Aunque, en general, hay que poner pies y cabeza al turismo que queremos. Algo que no se está haciendo, más allá de campañas y anuncios puntuales que sólo hacen que parchear. Esto no puede ir de culpar a los apartamentos turísticos, cuando muchos han sido vitales para recuperar calles degradadas de Valencia y para dinamizar la economía. El dilema del turismo va más allá y alguien deber ponerse con ello ya. De un sorbo y sin azucarillo.

