Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva del sábado reparte 200.000 euros entre cuatro acertantes
Ilustración: Yeyei Gómez
El foco

La democracia vive de alquiler

El malestar social no proviene del desencuentro generacional, sino del fracaso de un sistema de gobierno incapaz de garantizar que los hijos vivan al menos igual que sus padres

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La fractura entre búmeres y milenaristas (en inglés 'boomers' y 'millennials') no se reduce a una pugna retórica entre la queja de los jóvenes y ... el reproche de los mayores. Se condensa en un hecho material e insoslayable: la vivienda. Hablar hoy de vivienda es hablar del derecho, cada día más discutido, a la propiedad privada. Una forma de negar la propiedad privada es impedir a las nuevas generaciones la posibilidad de comprar piso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  3. 3

    Los errores de Mazón
  4. 4

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  5. 5

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  6. 6

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  7. 7

    El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes
  8. 8

    El nuevo anfitrión en Valencia convierte la inauguración de su local en un exitazo
  9. 9

    El SOS de los panteones históricos del cementerio de Valencia
  10. 10

    Ábalos, en las listas de 2023: la orden de Sánchez que el PSPV acató

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La democracia vive de alquiler

La democracia vive de alquiler