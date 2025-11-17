Compartir

La política, dijo alguien, es una carrera de velocidad entre la razón y la catástrofe. Al final, visto lo visto, lo que están alimentando los dos partidos mayoritarios, uno por exceso y otro por defecto, son las tripas de la catástrofe. Ambos pierden centralidad y atrofian el diálogo e 'impulsan' organizaciones que cuestionan la misma esencia del juego democrático. La eléctrica polarización -cínico y criminal llama el PSOE al PP mientras el PP sólo desea ver a Sánchez en el juzgado- no ayuda a tratar asuntos críticos a medio y largo plazo que afectan a la ciudadanía en general, que huye a Vox despavorida. El asunto de la vivienda, que no es un problema fácil de resolver, nace de la falta de entendimiento para dibujar políticas a largo plazo y está expulsando hacia los contornos radicales de la política a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Eso es abundar en la política de la catástrofe, no en la de la razón. Cuando los partidos de gobierno vengan a darse cuenta, mandará Vox, lo que no quiere decir que gobierne, porque igual ni le interesa gobernar. En la práctica, ya lo hace. La oportunidad de Pérez Llorca de cambiar las piezas del tablero sin someterse a determinados supuestos culturales de su 'socio' que catapultan al PP hacia un imaginario de obediencias perversas, electoralmente negativo y que proyecta una evidente pérdida de iniciativa y autoridad, resulta de una obviedad luminosa. El PPCV no solo vive apagado debido a la gestión de la tragedia de hace un año. Está frágil porque sufre las sacudidas de su «necesaria» -¿por qué necesaria?- inclinación hacia Vox, un compañero de viaje hostil, que intenta arrebatarle apoyos, pero compañero de viaje al fin y al cabo. ¿Se alterará el tablero? ¿Habrá una nueva correlación de fuerzas en la práctica? Si un agente político mayoritario se inclina hacia otro de menor magnitud exhibe de entrada una cierta endeblez en sus constantes orgánicas. Sucedió con el PSOE de Puig, al lado de Compromís y Podemos. El PSOE de Puig hubo de reverenciar al partido nacionalista y a los podemitas. Pero, ¿era comparable la circunstancia? Ni de lejos. Porque el PSOE valenciano obtuvo 31 diputados por 19 de Compromís y 13 de Podemos. La fragilidad socialista, pues, no fue remilgosa o arbitraria: era manifiesta por tierra, mar y aire. Las tres fuerzas formaron gobierno. Hace dos años, el PPCV pilotado por Mazón obtuvo 40 diputados y Vox, 13. No hay color. No lo hay en materia de obediencias y de acatamientos, de fortalezas y de energías. Ni puede ser análoga la observancia a continuar determinados idearios coercitivos.

Es manifiesto que la fortaleza o endeblez que proyecta un partido no sólo incumbe al número de diputados sino también a la ineludible autoridad moral. Ése es uno de los 'apartados' claves que suelen descuidar los partidos. Adaptarse al patrimonio ideológico de una organización política cercana para absorber convicciones y supuestos tiene mucho peligro: en lugar de diluir al partido próximo y minoritario amoldándose a sus criterios básicos, como se pretende, puede acabar el pequeño devorando al grande. Cuando el PP de Zaplana engulló a UV no lo hizo adoptando su credo o disciplina sino ejercitando una ley muy antigua: fichando al elemento humano del 'adversario', vaciándolo de cuadros y desligitimando su representación social. Algo sabe de esto el PP, aunque Ciudadanos ya andaba desfallecido antes de la operación de succionamiento.

La pérdida de centralidad del PPCV se visibiliza hoy en lo que se denomina la «guerra cultural». Y la «guerra cultural» pertenece, en gran parte, a los círculos de opinión. No es un campo que domine la derecha, que suele confundir dos planos: el del electorado de base y el que suministra conciencia crítica. Ambos niveles no corren paralelos pero ambos son sustanciales para el equilibrio de un gobierno y para determinar su proyección futura (en su carrera hacia la razón y no hacia la catástrofe). El Consell se suele informar de la pulsión social por los sondeos prospectivos. Pero el plano de los círculos de opinión -cuya rotundidad en la batalla cultural es manifiesta- ejerce una presión muy poderosa sobre la esfera política, y esa 'particularidad' no la registran las encuestas: es otro universo. Un gobierno es más sólido -e incuba juicios más favorables- cuando logra armonizar los dos niveles: cuando mantiene una interlocución próspera con los círculos intelectuales y cuando consolida el apoyo del voto electoral. Si la interlocución con los aparatos culturales e institucionales se rompe o se descuida, el gobierno estará firme en los sondeos o los sufragios, pero sucumbirá a una fatal aflicción en el paradigma cultural, de la que es muy difícil emerger. Dicho de otro modo: si se gana la batalla de los votos pero al tiempo se desvanece, por desidia o por un deficiente análisis, la conexión con las instituciones que aportan conocimiento, el gobierno estará atravesado por el aislamiento. Es la interlocución permanente con los universos académico y científico, con el mundo de las letras y de la plástica, con las expresiones vivas de la inteligencia, la que conecta al gobierno con la «carrera de la razón» y le aparta de la «carrera de la catástrofe». Por mucho que se diga -o que no se diga- lo que singularizó en definitiva al gobierno de Puig no fueron sus políticas -acertadas o desacertadas, y ése es otro tema- sino el ensamblaje casi unánime con los imaginarios proporcionados por el universo cultural desde un compromiso fértil con sus actores e instituciones. Esa fortaleza dotó de estabilidad al Botànic más allá de la enorme fragilidad de los votos, en este caso de los votos socialistas. Ese imaginario Zaplana lo leyó enseguida, después del pacto del pollo. Y Camps ya lo conocía: el pacto del Estatut con el PSOE nació de ese conocimiento. La guerra cultural. La carrera de velocidad entre la razón y la catástrofe. Los niveles intelectuales. El partido rehén. No sólo de votos vive un gobierno democrático. Quizás Pérez Llorca también lo entienda.