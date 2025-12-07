Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jaime García

La realidad de España y Marruecos

Se concretan aspectos trascendentes de las voluntades e intenciones de los dos gobiernos que implican a los dos países, a sus ciudadanos y a sus instituciones

Javier Fernández Arribas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:00

La declaración conjunta de la XIII Reunión de Alto Nivel entre los gobiernos de España y Marruecos celebrada en Madrid contiene 119 puntos que abordan ... elementos relevantes de las relaciones bilaterales en todos los sectores. Se concretan aspectos trascendentes de las voluntades e intenciones de los dos gobiernos que implican a los dos países, a sus ciudadanos y a sus instituciones. Declaración que supera los clichés habituales de aquellos que solo pretenden fomentar el enfrentamiento entre los dos vecinos. Si bien hay problemas que resolver con el diálogo, el consenso y la negociación, las relaciones tienen evidentes elementos estratégicos como el político, el económico-comercial, el social, la cooperación en seguridad y lucha anti-terrorista, la migración irregular, el turismo, la cultura, el deporte y la estabilidad en el continente africano que es la estabilidad de Europa. La declaración se estructura en cuatro apartados: gobernanza de la asociación bilateral, dimensión diplomático-estratégica, dimensión económica y la dimensión cultural y los lazos humanos; y recoge la firma de 14 acuerdos de colaboración en el marco de una relación modernizada, basada en la búsqueda del progreso y el bienestar de la población de los dos países, así como la promoción de la prosperidad y la estabilidad regionales, según reza el primer punto. A continuación, los sectores que van a recibir mayor atención: la educación, la cultura y el deporte, esenciales para el estrechamiento de los lazos humanos; la investigación científica, la inteligencia artificial y la ciberseguridad; el compromiso con el medio ambiente y la lucha global contra el cambio climático y sus efectos; la energía y la transición hacia un modelo energético limpio, sostenible y resiliente.

