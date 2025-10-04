UN DOCOMOMO DOMINICO

Coincidiendo con el Día Mundial de la Arquitectura, la colocación de una placa conmemorativa en la Iglesia del Teologado de los Padres Dominicos en Torrente, ... celebra su incorporación al DoCoMoMo, el principal registro internacional dedicado a la catalogación y preservación de la obra del movimiento moderno.

Proyectada en 1965 por dos jóvenes arquitectos valencianos, Felipe Soler Sanz y Álvaro Gómez-Ferrer Bayo, su tipología recuerda a su homónima en Alcobendas, erigida años antes por un genial y visionario Miguel Fisac, responsable de recuperar el sobrio neoempirismo nórdico y el humanismo para la arquitectura patria.

Muchos son los atributos que hacen de estos prototipos monásticos unas piezas únicas del Estilo Internacional: sinceridad constructiva, geometrías de gran escala, maridaje de formas, analogías funcionales, correspondencias poéticas, caligrafías de autor, austeridad, economía de medios, predilección por el hormigón armado...

El santuario de Torrente constituye ante todo un valioso testimonio del papel de la Orden de Predicadores en la resignificación iconográfica del arte religioso, elaborado en la tradición metafórica de la exégesis bíblica y en la repristinación tanto del simbolismo de la ascética monástica como del ritual litúrgico.

La conciliación entre la fe y sus manifestaciones artísticas experimenta un punto de inflexión durante el periodo de entreguerras, en el que Francia vive una floración de vocaciones marianas. La dimensión didáctica y estética de una renovada visión teológica del arte centra el debate entre las élites intelectuales católicas.

El pensamiento moderno priva al símbolo de sus amarras metafísicas. Para el «maestro de la sospecha» Friedrich Nietzsche el arte es una mentira, el producto de la voluntad heroica del artista de «huir de la verdad» y de crear esa ilusión.

Sin embargo, el hombre de la Edad Media percibía la belleza como el «splendor veritaris» -el esplendor de la verdad-. El historiador alemán Otto von Simson, va más allá y concluye que la catedral gótica concebida como una «Gesamtkunstwerk» u obra de arte total debe ser interpretada como un cosmos ordenado y armónico.

La clericalización del culto en el XIX provoca un distanciamiento de los fieles y el nacimiento de corrientes regeneradoras en el seno de la Iglesia, que buscando un aggiornamento doctrinal culminan con la alocución del pontífice en Asís (1956).

Paralelamente, se pone en crisis la ancestral morfología del templo cristiano, cuestionando su rol, la función y significado de sus componentes más emblemáticos: presbiterio, altar, púlpito, ábside, coro, baptisterio, girola, óculo...

En ese controvertido contexto, en 1935 aparece en Francia la revista reformista 'L'art sacré', cuya dirección asumen desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el Concilio Vaticano II dos excepcionales e influyentes sacerdotes dominicos, Marie-Alain Couturier y Pie-Raymond Régamey.

Couturier, que renuncia a su vocación de pintor para ingresar en la Orden, fue determinante para que Henri Matisse diseñara el oratorio de Saint Paul de Vence. Y sobre todo para que a Le Corbusier le encargaran la capilla de Notre Dame du Haut en la colina de Ronchamp y el monasterio dominico de la Tourette.

Ambos dominicos resultan decisivos para construir una nueva relación de los artistas y creadores con Dios, reescribiendo la vía tomista. Frente al historicismo y las prácticas figurativas imperantes, rechazan las objeciones al cubismo y defienden el arte abstracto (Einfühlung). y la arquitectura moderna, satanizados por su materialismo.

Entre el maestro suizo-francés y el dominico surge un apasionado diálogo cuyo resultado son dos auténticos iconos de la mejor arquitectura del siglo XX. Mucho se debe a la personalidad docta y bondadosa de Couturier, capaz de que un descendiente de los cátaros como Le Corbusier colabore estrechamente con la Orden de Predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán en Toulouse durante la cruzada albigense.

Las lecciones de Ronchamp y la Tourette son extraordinarias. Le Corbusier plasma con brillantez un lugar de oración, estudio y contemplación en cuyo interior sucede lo esencial, el encuentro con el Señor de una comunidad ideal.

Las tipologías monacales y los modelos del abad Suger de Saint Denis, la estética cisterciense de Bernardo de Claraval son fuentes de inspiración que Le Corbusier transforma magistralmente, demostrando cómo las influencias del pasado pueden conformarse ex novo sin destruir su significado.

Ese diseño riguroso de la totalidad -De Stijl- favorece la unidad conceptual del conjunto, aproximándose a la filosofía de Heidegger y a la cuestión fenomenológica, lo que lleva a abordar el paradigma de la modernidad como sistema: principios, metodología, trazados reguladores, herramientas lingüísticas...

Las enseñanzas dominicas y su aportación al redescubrimiento espiritual de las vanguardias, del expresionismo abstracto y de la esencialidad geométrico-estructural, llegan a España con retraso incorporando figuras fundamentales (De la Sota, Fisac, Oiza...) del firmamento cultural de postguerra.

Valencia tiene el privilegio de albergar en el entorno natural de Torrente una pieza edilicia única, testimonio de uno de los episodios más evocadores y poéticos de su rico patrimonio monumental eclesiástico.

Su imponente presencia en el paisaje emana de su torre-campanario sugerida por el concepto totémico de cruz a modo de campanile de hormigón exento, que recuerda a Gunnar Asplund en el Cementerio del Bosque de Estocolmo. Su equilibrada traza fiel a la serie de Fibonacci rinde homenaje a la búsqueda constante de la divina proporción, desde Leonardo da Vinci -Hombre de Vitrubio- hasta Le Corbusier -el Modulor-.

Como en Ronchamp, la techumbre se exhibe como analogía del barco de la salvación judeo-cristiana (Noé...) de modo que la envolvente flota sobre la nave y se distancia de los muros laterales dejando una fina cinta de luz, una invitación a alcanzar la iluminación interior, que da sentido a la vida: «Ego sum lux mundi».