'The brutalist'

La filmografía sobre la vida y el trabajo de los arquitectos es bastante escasa. A cubrir ese vacío parece destinada la película ganadora de tres ... Óscar, entre ellos mejor fotografía, dirigida por Brady Corbet e interpretada por Adrien Brody, que encarna a un personaje inventado, el arquitecto húngaro László Tóth.

La película visualmente imponente habla de sueños y adversidades, de talento e incomprensión, de quimeras y avernos. Cuenta la historia de un arquitecto judío formado en la Escuela de la Bauhaus, que escapa del Holocausto emigrando a los Estados Unidos.

En un entorno protestante, hostil y antisemita, el protagonista vive la cruel realidad de la exclusión social, la injusticia y los abusos a los judíos expatriados como una metáfora de la difícil supervivencia en el mundo de la creación artística.

En la Comunidad hay extraordinarias obras de Moreno Barberá, García-Ordóñez, Grau, Tamarit, Escario...

La posguerra y sus consecuencias para una generación golpeada por la tragedia, es el leitmotiv de la cinta. Aunque el relato no se basa en hechos reales, se inspira en el éxodo de personalidades semitas -Mies van der Rohe...- que huyeron de la Alemania nazi antes del estallido en Europa de la Segunda Guerra Mundial.

El diseñador industrial Marcel Lajos Breuer y su célebre silla a base de tubos de acero tienen su homenaje en unas escenas impecables introduciendo el debate sobre la funcionalidad y la renovación estética en la arquitectura.

También los edificios monumentales y atemporales del influyente maestro estonio-americano Louis Kahn sustentan el imaginario fantástico del filme. Éste se centra en dos corrientes herederas del movimiento moderno: brutalismo y estructuralismo.

Se trata de reinterpretaciones del estilo internacional surgidas a partir de 1950 coincidiendo con el periodo nostálgico de reconstrucción de posguerra, especialmente en un Reino Unido devastado por las bombas de la Luftwaffe.

El escritor y crítico británico Reyner Banham -'The New Brutalisme: Ethic or Aesthetic?' (1965)- consagra el primero mientras que el matrimonio de Alison y Peter Smithson dan fundamento teórico al segundo.

Las vicisitudes filosóficas y entresijos técnicos de la construcción de una capilla-centro comunitario sobre una idílico promontorio, que el empresario Harrison Lee Van Buren, al que da vida el actor Guy Pearce, encarga a Toth sirve de argumento central.

El propio director reconocería en una entrevista el paralelismo de la obra creada para la película, con la Abadía de San Juan en Minnesota proyectada por Marcel Breuer, aunque resulte bastante más visible la huella del potente discurso gráfico de Kahn.

Con una carga poética tan excepcional y una duración de más de tres horas y media, sorprende la pobreza de los diálogos, máxime cuando el estructuralismo es un auténtico paradigma cultural que se formula desde la antropología -Claude Lévi-Strauss- y sobre todo desde la lingüística de Ferdinand de Saussure.

En el ensayo iniciático de László Tóth se vislumbra un cierto romanticismo por la artesanía y por alcanzar las raíces domésticas del diseño, en cuya esencia geométrico-estructural rotula su manifiesto, fiel a los pioneros de la modernidad.

Sin embargo, el largometraje desaprovecha las posibilidades discursivas de temas como la abstracción -Einfühlung-, la monumentalidad o el simbolismo de la luz, a pesar de que a lo largo de la historia han producido genuinos lugares de culto arquitectónico.

Es innegable que pone de actualidad un fecundo movimiento como el brutalismo cuyos iconos jalonan el solar patrio. Baste citar el Oratorio de San Felipe Neri (1963) de Escario, Vidal y Vives o la Iglesia de Santa María del Mar de Jávea (1967) de Fernando M. García-Ordóñez y Juan María Dexeus Beatty (GODB).

Inspirándose en la capilla de Notre Dame du Haut de Ronchamp conciben el volumen-techumbre como analogía del barco de la salvación judeo-cristiana (Noé...), de modo que la envolvente asemeja un cascarón que flota sobre la nave distanciándose de los muros laterales para dibujar una cinta lumínica.

Al igual que la capilla de Le Corbusier o la Unitarian Church de Shorewood Hills de Wright, los templos mencionados constituyen una auténtica exhibición estética que otorga todo el protagonismo a la luz, entendida ésta como fuente de belleza visual y reflejo del resplandor divino: «Ego sum lux mundi» (Jn. 8, 12).

El guion de Brady Corbet y Mona Fastvold habría mejorado si hubieran leído 'Oiza/Romany. Una capilla en el Camino de Santiago', un texto espléndido sobre el proyecto ganador del Premio Nacional de Arquitectura en 1954, escrito por el hijo del primero, el profesor Javier Sáenz Guerra.

Juan Daniel Fullaondo lo definiría como la primera caja metafísica, destacando la importancia de la cámara desocupada, del espacio vacío, sagrado y radical próximo a la espiritualidad oriental, al que da vida el escultor Jorge Oteiza representando el Camino mediante la Vía Láctea, símbolo de pureza y conexión galáctica.

Oiza y Oteiza colaboran con Lucio Muñoz (ábside) y Eduardo Chillida (puertas) en el santuario franciscano de Nuestra Señora de Aránzazu, considerada la Capilla Sixtina del siglo XX y una de las joyas del arte católico hispano.

A Miguel Fisac Serna, Francisco Javier Sáenz de Oiza, Fernando Higueras, Javier Carvajal, Fernando Moreno Barberá,... se deben algunas de las mejores piezas del brutalismo en España: Torres Blancas, la Corona de Espinas, Casa Carvajal, laboratorios Jorba, Centro de Estudios Hidrográficos, Facultad de Ciencias Geológicas,...

La exhibición constructiva del 'béton brut', el expresionismo estructural, los pretensados, las vigas hueso, las superficies regladas, los 'brise-soleil'... propios de esa nueva materialidad, cuenta en la Comunidad Valenciana con extraordinarias obras de maestros como Moreno Barberá, García-Ordóñez, Camilo Grau, Rafael Tamarit, Vicente Valls, Antonio Escario,...