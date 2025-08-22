La escultura cosmoísta de Nassio

El polisémico universo escultórico de Nassio (Valencia 1932-2023), plural y versátil, ilustra un dilatado periplo de más de medio siglo, pautado por ensayos inicialmente « ... expresionistas» que evolucionan hacia el 'constructivismo' y culminan en 1967 con su decidida apuesta por la estética del 'cosmoísmo'.

Formado en el academicismo clásico, capaz de enfrentarse a cualquier escala, abandona el realismo 'postsorollista' interesándose por un 'organicismo' sintético de tendencia abstracta. Se anticipa a los interrogantes heurísticos de la disciplina y propone reinterpretar las claves cubistas confiando en el papel de los avances tecnológicos.

Sus visionarias y seductoras figuras antropomórficas, humanoides, robóticas y futuristas configuran una catártica iconografía de esculturas, bustos, relieves, siluetas y arquetipos concebidos como objetos de culto para «decorar palacios de remotos cuerpos celestes», en palabras de su amigo el poeta Pepe Hierro.

Pionero del conceptualismo abstracto, «del arte por el arte», de la estética idealista y lúcido semiólogo, su producción artística proclama su adscripción a lo desconocido, lo inexplicable, lo fantástico -le fantastique-, que el filósofo del lenguaje Tzvetan Todorov disecciona elegantemente en su 'Introducción a la literatura fantástica'.

Nassio se alinea con el 'estructuralismo' del teórico literario búlgaro, tratando de que lo 'insólito', difícilmente comprobable empíricamente, acabe por encontrar una explicación razonable. Atraído por el movimiento surrealista profundiza en las imágenes subconscientes de lo onírico, acercándose a la ficción de Edgar Allan Poe y al creacionismo alienígena de Erich Von Däniken.

Ese interés por lo sobrenatural, lo telúrico y la magia le sirve para tomar el pulso al trágico 'pathos' de su tiempo, adentrándose en el corazón de la oscuridad, del inframundo de la mitología egipcia, de la eterna lucha entre el bien y el mal.

Entusiasmado tras su estancia americana por la investigación aeroespacial y los progresos de la ciencia cuántica, piensa que el cuerpo humano es energía en permanente cambio y que la percepción de la realidad física no es sino una reinterpretación subjetiva de la misma condicionada por la antropología, el relativismo cultural, las experiencias sensoriales y, especialmente, por las creencias personales.

En su obra nunca renuncia a perder el figurativismo, condensando los fundamentos académicos -anatomía clásica, proporción, equilibrio, formas naturales...-, la atención por lo orgánico -simplicidad, superficies cóncavo-convexas, ligereza...- y la voluntad abstractizante para dotar de unidad visual al conjunto.

Ese difícil equilibrio entre la poética biológica y el cubismo, entre los sistemas compositivos tradicionales y los vanguardistas, entre lo sensorial y lo simbólico, le lleva a distorsionar las imágenes que, careciendo de excesos, pierden la apariencia terrenal en favor de la galáctica, para transmitir originalidad, misterio y misticismo.

A lo largo de su dilatada trayectoria plástica Nassio modela el barro, fabrica terracotas, talla madera, cincela rocas, suelda planchas, funde metales, unge brillos especulares, matiza pátinas y esculpe piezas. Prescindiendo del detalle, borrando facciones, simplificando geométricamente los volúmenes, desnuda el objeto de lo anecdótico, de lo accesorio.

Su inagotable imaginario de androides, semidioses -Apolo...-, seres mitológicos -Centauro...- y héroes guerreros de musculatura metálica y escafandras espaciales en corten, aluminio, latón, acero inoxidable, bronce..., materiales que se adaptan a sus exigencias expresivas, conserva la desnudez, la sensualidad y el erotismo de la especie.

Sus personajes femeninos -Mujer cósmica...- de cuerpo joven, fértil e incluso lascivo, exhiben regazos amables, equilibrados torsos y senos armoniosos, que recuerdan a las Venus grecolatinas, iconos de la maternidad y del amor -Acople cósmico...-, por su frescura, redondez y sexualidad, buscando la belleza ideal.

Toda la escultura es una evocación de un universo habitado por extraterrestres, de la alquimia de la geometría cósmica que inspira sus bloques, estructuras, texturas, planos y formas. El uso reiterado del acero corten, que es autopatinable, otorga una categoría de diseño sintético o metalúrgico a un elemento cuya textura asemeja un camuflaje y en el que la pátina se muestra como un virtuosismo plástico.

Este gran maestro de la forma busca la perfección representativa y la economía geométrica, en innumerables fuentes: arte primitivo, africano, persa, precolombino, chino, indocristiano, cinético, fovismo, neoplasticismo, informalismo, pop,...

De la cultura islámica, al que la 'sunnah' y su libro sagrado -el Corán- prohíben representar la figura humana y de la grecolatina con sus cánones pitagóricos de belleza -sección áurea...-, ajenos a la realidad perceptible, Nassio aprende que debe reducir los elementos con los que trabaja al mínimo extremo, desarrollando una estética y un lenguaje plástico propio, el 'cosmoísmo'.

Es una apuesta madura, de quien estudia los caminos abiertos en el siglo XX por las vanguardias europeas -futurismo italiano, rayonismo, cuarta dimensión, laberinto borgiano, cubismo analítico, suprematismo (Malevich), deconstructivismo (Derrida)...- cuya influencia en su producción resulta palpable.

La recognoscibilidad, a pesar del continuo recurso a la metamorfosis material e incluso de la distorsión de la imagen, de lo tangible, es uno de los atributos del trabajo virtuoso de Nassio, un genial poeta que prodiga con elegancia el busto -cardenal Tarancón, Juan Carlos I, Benedicto XVI...- a modo de autorretrato.

En 2024 la Fundación Bancaja auspicia una Exposición antológica dedicada al maestro valenciano adquiriendo para su Colección permanente una de sus piezas más emblemáticas: Adán y Eva cósmicos.