La ciudad que nunca duerme

Así fue conocida durante décadas por su agitada vida nocturna la ciudad de Nueva York, sede de Naciones Unidas y epicentro de la política y ... economía mundiales. La isla de Manhattan y, especialmente, su colorida y obscena Calle 42, sería el corazón de los teatros, el espectáculo y el entretenimiento 'underground': circuito de Broadway, 'grindhouse' americano, musicales, locales de alterne, salas porno...

Su atractivo e influencia se propagan rápidamente y en la Valencia republicana, el arquitecto Cayetano Borso di Carminati proyecta en 1934 el Cine Rialto, inspirado en el cine Universum de Berlín y en uno de los grandes santuarios del 'art déco', el cosmopolita Radio City Music Hall (1932) del Rockefeller Center neoyorquino.

El cinematógrafo, con capacidad para 1.400 espectadores, un cabaret o sala de fiestas, una cafetería-comedor, terrazas de verano... se convierte en lugar de diversión de una burguesía ostentosa, en competencia con El Principal y los populares bailes de máscaras.

Mucho han cambiado desde entonces los usos, formas de ocio y costumbres sociales. En los años sesenta los jóvenes del movimiento hippie, contracultural, libertario y pacifista, escandalizan con su música contestaria -The Who...- y su rebeldía hedonista -libertad sexual, consumo de drogas, activismo...- a una conservadora clase media.

En España, el final agónico del franquismo genera una eclosión libertaria que, frente a la puritana censura del erotismo, hace del destape femenino -Nadiuska, María José Cantudo...- el pan y circo de la Transición, vendiendo la lasciva cosificación de la mujer, en cuanto simple objeto de placer, como emblema del aperturismo ideológico.

La música psicodélica y la de raíz afroamericana (rock, blues, heavy metal...) bendecidas por talentos como Paul McCartney, Rod Stewart, Chicago... rompiendo barreras y fronteras sociológicas alimentan el imaginario colectivo, permitiendo que germinen fenómenos alternativos de éxito, como la Movida madrileña.

Fue una explosión de creatividad artística y musical que en Valencia propicia la Ruta del Bakalao o Ruta Destroy, un recorrido 'after hour' de alcohol, tecno y juerga por las discotecas, night clubs y boîtes de la Malvarrosa, la carretera de El Saler...

Barraca, Tropical (ACTV), Chocolate, Puzzle, Dream's Village, Spook, Salitre, son algunos de los nombres propios de aquellas legendarias salas de fiestas, decoradas con estrambóticos ambientes kitsch y preferidas por noctámbulos y tribus urbanas.

La noche, siempre sinónimo de diversión y descontrol, mostraría en la capital del Turia su lado más oscuro. La masiva afluencia los fines de semana de jóvenes de toda España conllevó trágicos accidentes destapando un submundo de drogas y violencia.

La Ruta moría de éxito, víctima de sus instintos más básicos. Se demoniza y comienza un imparable declive bajo una creciente presión social y mediática (reportajes sensacionalistas...) que culmina en 1993, con una macrooperación policial tras el macabro asesinato de las niñas de Alcácer.

Su ocaso marca un fin de ciclo, enterrando el espíritu de concordia del alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván, «el viejo profesor», que supo transformar el conflicto y la crispación vecinal en pacífica convivencia y respeto mutuo.

A este gran intelectual y líder populista de ascendencia soriana se deben algunas de las fotos míticas de la Transición, como la de la vedette Susana Estrada mostrando su pecho al recibir un premio y también, eslóganes pegadizos rompiendo tabúes, como «rockeros, el que no esté colocado que se coloque y al loro».

El país que, tras la muerte de Franco, pasa de la censura al anárquico «prohibido prohibir» de las protestas de Mayo del 68 francés, rompe definitivamente su aislamiento homologando, con un amplio consenso, su statu quo (legalización de partidos, divorcio, libertad de prensa...) con sus socios europeos.

A medida que baja el soufflé de las reivindicaciones, se profundiza en las reformas y se instaura un clima de reconciliación que permita varias décadas de progreso y prosperidad. El cambio en las infraestructuras y en las ciudades es extraordinario.

En el nuevo panorama de la industria de la noche, el debate se centra en dos modelos, el prohibicionismo y la conciliación de esos negocios con el derecho a la privacidad y el descanso de los residentes.

Las grandes metrópolis afrontan la cuestión de formas muy diferentes. Así Londres, París, Ámsterdam o Berlín apuestan por la intermediación y crean la figura del 'night mayor' o alcalde de noche, a modo de embajador e interlocutor entre la administración, los consumidores y los vecinos.

Hoy el ocio se entiende como un fenómeno cultural global y las ciudades compiten entre sí por resultar más atractivas. Nacen numerosos locales alternativos, a la vez que perviven iconos como el Barrio Rojo de la Venecia del norte con sus 'sex shops', los 'ruin bar' y las veladas de los balnearios en Budapest, las cervecerías de Múnich, los cafés de Praga, los teatros del West End londinense,...

Valencia, a raíz de la celebración de la Copa América de vela, escala posiciones en cuanto destino vacacional y turístico mejorando sustancialmente tanto su agenda cultural -conciertos, museos...- como su dotación hotelera y gastronómica.

El salto fue cuantitativo (se superan los dos millones de visitantes) y sobre todo cualitativo, regenerándose la fachada al mar y aperturándose instalaciones, pubs, tiendas de lujo y restaurantes de cuidado diseño y enorme calidad.

Sin embargo, su oferta de ocio, sometida a una normativa restrictiva (ruido, zonas ZAL, ocupación de vía pública, terrazas,...), lleva años estancada, ofreciendo un amplio margen de mejora. El cap i casal no puede permitirse quedar descolgada de las grandes ligas y necesita recuperar liderazgo, repensar su estrategia de entretenimiento y recuperar el glamour y el encanto de su vida nocturna.