Arquitecturas de los Poblats Marítims

Los barrios del Cabañal, Cañamelar y el Grao han sido testigos en las últimas décadas de un proceso de regeneración funcional, paisajística y edilicia en ... el que se han dado cita algunos de los mejores profesionales del sector.

Muchos son los artífices de esa extraordinaria mutación que deja una pléyade de actuaciones en zonas verdes, como el parque de Doctor Lluch de Rafa Rivera, edificios públicos, como el Teatro El Musical de Eduardo De Miguel e iniciativas privadas como la Fábrica de Hielo -LFDH- de Vetges tu i mediterrània arquitectura i urbanisme.

La realidad es que hoy el Marítimo está de moda y constituye una las áreas más atractivas para vivir de la ciudad, especialmente para personas jóvenes que valoran no solo la relación con el mar sino también la idiosincrasia y peculiaridad del barrio.

A documentar ese cambio contribuye Open House Valencia 2025 con una monografía dedicada a una selecta muestra de esas intervenciones que, apostando por la rehabilitación, por su diseño y calidad, su equilibrio entre protección patrimonial y modernidad, constituyen un ejemplo de la mejor arquitectura de la capital.

La fértil historia de los 'Poblats marítims', herederos del 'Poble Nou de la Mar', que tras el devastador incendio de 1875 pierde tres cuartas partes de su tejido construido, será diferente a partir del auge de las corrientes higienistas decimonónicas. Pero sobre todo tiene un antes y un después del período democrático.

Las playas de Levante y la Malvarrosa cuentan con dos valedores universales, el escritor Vicente Blasco Ibáñez, enamorado del palpitante azul turquesa del 'Mare Nostrum', y su amigo el genial pintor Joaquín Sorolla, que inmortaliza en sus lienzos luminosos la extraordinario belleza del lugar y sus gentes.

La singular morfología del conjunto -trama en retícula...- está indisolublemente vinculada a la primigenia red de acequias (del Gas...) de época islámica, a la recurrente ampliación del puerto, siempre inconclusa y de notable afección sobre la línea de costa, y a la presencia, desde el XIX, de las vías del tren -Sociedad de carbones minerales de Dos Aguas y ferrocarril del Grao a Turís...-.

La degradación socioeconómica y paisajística del barrio es consecuencia de la pervivencia de la regulación desarrollista de 1966 consagrando una concepción insularizada del conjunto histórico, lo que determina su aislamiento urbano.

En la década de los noventa se llevan a cabo importantes operaciones de reconversión como la ejecución del Paseo Marítimo (1990-94), proyectado por los arquitectos Miguel Colomina Barberá y José María Tomás Llavador, el soterramiento del ferrocarril o la apertura del bulevar de Serrería.

La celebración de dos ediciones de la America's Cup -2007 y 2010- supone un paso decisivo para la revalorización de la fachada al mar, un espacio estratégico esencial en la imagen urbana de Valencia. Con motivo del evento deportivo, se dan cita figuras como los Premios Pritzker David Chipperfield -Veles e Vents-, Renzo Piano -base del Luna Rossa team- o Jean Nouvel -plan del Grao-...

Las operaciones en la Marina Real -la Base (sede del equipo de vela Alinghi), los Tinglados, Lanzadera de ERRE Arquitectura, Terminal Hub de Ricardo Orts, Oficinas Medlog MSC de Garrido Estudio...- impulsan un rol de actividades formativas, de ocio, culturales, de innovación... que ejercen un efecto mancha más allá de la dársena interior, en los vecinos Poblats.

La antigua Estación Marítima se convierte en un potente 'hub' tecnológico, que presidiendo el pretil, asume la tipología original y la materialidad de su envolvente marcada por la apertura visual al muelle y la expresividad de su cubierta.

La aprobación, tras un dilatado proceso de gestación, de un cuidado Plan Especial de Reforma Interior señala la definitiva recuperación de la estructura edilicia del ámbito protegido y del frente litoral, auspiciando peatonalizaciones extensivas y mejoras ambientales del espacio colectivo.

La revitalización económica y el rejuvenecimiento social del barrio se hace viable merced tanto a la enajenación de la cartera de inmuebles municipales como a una financiación pública sustentada en un ambicioso plan de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado -EDUSI- que en el marco de los Fondos Europeos FEDER facilita un importante reequipamiento dotacional y de servicios comunitarios.

La acertada solución del encuentro de Serrería con el Paseo al Mar, diseñada por Cercle como una potente bisagra verde, una infraestructura ecológica que calma el tráfico rodado, facilita movilidades alternativas y otorga el protagonismo a la naturaleza.

Fragmentos ocultos como el mercado del Grao, desapercibido tras altos muros perimetrales, vuelven a la escena urbana de la mano de Tomás Llavador que realiza una esmerada cirugía de rescate sobre el conjunto.

La Harinera del Grao como centro de emprendimiento, proyectada por VAM 10 -Miguel del Rey, Antonio Gallud e Ignacio Fuster- supone la reposición de un ejemplar único del patrimonio industrial del Marítimo. Una secuencia de esmerados patios ajardinados sirve a la reconfiguración espacial del complejo.

Contribuyen a su resignificación las abundantes y pulcras peatonalizaciones realizadas (entorno del mercado municipal del Cabañal,...), verdaderos ejemplos de priorización de la mejora de la calidad de vida de los residentes.

En suma, la puesta en valor de los edificios más emblemáticos y la inserción de nuevas piezas como la Casa dels Bous de El Fabricante de Espheras, el Centro Cultural L'Escorxador de David Estal, Boris Strzelczyk y Tato Herrero, el Centro Cultural Reina 121 de Salvador Lara, el Centro de Empleo y Formación El Cabanyal de VAM 10, la Escuela infantil de MCP Arquitectura (Manuel Cerdá) o el Centro Cívico Cabanyal-Canyamelar de MCP + CRUX,... rotulan la esmerada metamorfosis del Cabañal.