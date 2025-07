Aprender de las catástrofes

Cuando han transcurrido más de dieciséis meses del incendio de un edificio de viviendas en Campanar y ocho desde la trágica gota fría que castigó ... con furia Valencia, es momento de hacer balance y autocrítica preparándose con mayor eficacia ante la destrucción y muerte de esos fenómenos.

Ambos episodios fueron una catarsis que vapuleó el territorio, las instituciones y las conciencias, dejando al descubierto la fragilidad e impotencia colectiva frente a las catástrofes antrópicas y medioambientales.

Hoy queda la memoria, especialmente de las víctimas y sus familias, pero ni los actores implicados en los sucesos han asumido responsabilidad o culpa alguna, ni se ha producido un aprendizaje efectivo, a pesar de tantos fallos concatenados.

Los paneles sándwich de poliuretano inyectado son frecuentes en toda Europa

A lo largo de la historia de la humanidad, los desastres naturales -terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, incendios, huracanes...- y las pandemias -peste, gripe española, COVID-19...-, actuaron como catalizadores, obligando a avivar el ingenio y propiciando incontables avances en la ciencia, la ingeniería y la medicina.

Grandes incendios como los de Roma (64 d. C), Meireki-Tokio (1657), Londres (1666), Chicago (1871), del dirigible alemán Hindenburg (1937), Santander (1941) o en el siglo XXI, el de la catedral de Notre Dame de París en 2019, auspiciarían cambios profundos en cuanto al urbanismo de las ciudades, las técnicas constructivas, los protocolos destinados a velar por la seguridad de los bienes y las personas...

La vulnerabilidad de los sistemas cuenta con un destacado experto en el profesor de sociología de la Universidad de Yale Charles Perrow. El autor de 'Accidents: Living with High-Risck Technologies' y 'The next catastrophe' analiza la incapacidad de las agencias gubernamentales para anticiparse y dar respuesta a las amenazas materiales y de supervivencia de las sociedades modernas.

Una de las lecciones de Perrow es que los errores organizacionales son evitables. Sin embargo, el panorama actual en Valencia resulta desalentador. Avergüenza el injustificable retraso y la cicatería en las ayudas a la población y a las empresas afectadas por la DANA, penalizados además con la incertidumbre sobre su futuro.

En el caso de Campanar, se ha paliado el problema habitacional y social gracias a la colaboración entre las compañías aseguradoras y las administraciones local y autonómica. Sin embargo, no se ha dado paso alguno para prevenir que un desastre similar pueda repetirse, incluso a corto plazo, pues solamente en el cap i casal hay más de setenta inmuebles con características similares a las del aciago accidente.

Pronto se supo que la causa de la rápida propagación del fuego estaba en la materialidad de la fachada, estableciéndose un evidente paralelismo con el mortífero siniestro de la Torre Grenfell -24 plantas de apartamentos para la clase trabajadora- de 2017, situada en el distrito de North Kensington de la capital inglesa.

La envolvente del inmueble formado por un revestimiento de paneles composite prefabricados, del tipo Alucubond, compuestos de dos láminas, una de aluminio y otra de aislamiento o material agregado peligrosamente inflamable, con una cámara de aire previa al soporte, facilitaba el «efecto chimenea».

Ésa fue la clave de la velocidad expansiva de las llamas, que hicieron de la piel una auténtica tea de fuego. Muchas son las voces que desde entonces reclaman una redefinición de las exigencias de seguridad de las fachadas en cuanto a la facilidad de propagación exterior del incendio.

Los paneles sándwich de poliuretano inyectado son frecuentes en toda Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con numerosas aplicaciones industriales (cámaras frigoríficas), químicas, farmacéuticas y edilicias.

Sin embargo, su uso en fachadas ventiladas está prohibido para alturas superiores a los doce metros en Canadá y EEUU, países pioneros en la prevención desde hace más de una década. Reino Unido, tras reconocer los fallos de Grenfell y sus causas, endureció drásticamente la regulación para la edificación en altura, prohibiendo los paneles del tipo ACM con núcleo de polietileno.

La normativa española en materia de incendios es poco restrictiva y ofrece un amplio margen de mejora. De hecho, el sistema actual de Euroclases no se ajusta a la realidad. La competencia es del Ministerio de Fomento, que debería haber tramitado una modificación del Código Técnico de la Edificación DB SI para garantizar edificios más seguros para los ocupantes y una mayor estabilidad estructural de los inmuebles.

Pero la injustificable inacción gubernamental debería llevar a la corporación a modificar su Ordenanza municipal de Incendios, máxime cuando Valencia de la mano del arquitecto Román Jiménez Iranzo fue de las primeras capitales en disponer de una.

Durante la década de los ochenta el cine prodiga el género de catástrofes. La película El coloso en llamas -'The Towering Inferno', 1974- protagonizada por Steve McQueen y Paul Newman, es un cóctel de rascacielos, corrupción y peligros que saca a la luz las dramáticas consecuencias de un incendio.

.Los terribles sucesos en la sala de fiestas la Scala -Barcelona 1978-, el Hotel Corona de Aragón -Zaragoza 1979- y sobre todo en la discoteca Alcalá 20 -Madrid 1983- en la que el pánico provoca una mortal avalancha, recordada en la serie televisiva Cuéntame como pasó, obligan a las autoridades a implementar normas de prevención.

Por ello, nada justifica que no se proceda a una clasificación por riesgo del parque residencial local, que no se tomen medidas urgentes en los más de setenta inmuebles de alto riesgo y sobre todo que no se adopten cautelas para evitar que se construyan más edificios de características similares a las de Campanar.

El Ayuntamiento, a través del servicio de Bomberos, tendría que modificar la vigente Ordenanza para erradicar el problema de ese tipo de fachadas estableciendo un catálogo de prioridades e inspecciones periódicas a fin de garantizar la seguridad de la ciudad y sus habitantes.