Platón y la política

Muchos son los factores que explican la deriva reputacional de España en los últimos años. Falta de transparencia, elevadas cifras de endeudamiento (más de 1. ... 600.000 millones de euros), una de las mayores tasas de desempleo de la OCDE (el juvenil supera el 30%) y un gasto público desbocado conviven con un persistente déficit de vivienda asequible, amenazando la cohesión social.

La precariedad parlamentaria del ejecutivo de Pedro Sánchez, sustentado por grupos extremistas, anuncia el progresivo deterioro institucional, agravado por la cascada de escándalos -tráfico de influencias, malversación...- que no paran de aflorar.

Bruselas en su reciente Informe sobre el Estado de Derecho entre los países de la Unión, reprocha al gobierno la falta de medidas para poner coto a los numerosos casos de corrupción que le salpican: Koldo, Ábalos, Santos Cerdán...

La financiación irregular de los partidos, el amaño de licitaciones, las mordidas en los contratos de la Covid, la eternización de las causas judiciales... retratan las malas prácticas y grietas del sistema, haciendo que la percepción del nivel de corrupción entre expertos, empresas y particulares sea mayoritariamente de que ésta es sistémica.

El infierno burocrático, la polarización y la inseguridad jurídica justifican el imparable desplome de la inversión extranjera. Por qué la confianza se pierde cuando una minoría detenta arbitrariamente el monopolio de la toma de decisiones, ejerciendo el poder con una excesiva discrecionalidad y sin el menor control.

Como colofón de este fin de ciclo, se ha consagrado una perversa cultura del engaño sustentada en una ideología emocional -'wokeism'- que convierte la mentira en dogma, distorsiona sin rubor la realidad y construye personajes, héroes o villanos, víctimas o verdugos, de ficción.

Ese obsceno galimatías de embustes y farsas fabricado por la demagogia propagandística encuentra un nuevo capítulo en el sainete de inflados currículos de muchos de los representantes ciudadanos, con títulos universitarios falsos, inventados o cuestionadamente obtenidos (plagios, por encargo...).

En la década de los noventa fue sonado el caso de Luis Roldán, primer civil al frente de la Dirección General de la Guardia Civil, que se presentaba sin serlo como ingeniero industrial y economista. Sus delictivas andanzas fueron parodiadas por el genial humorista Francisco Ibáñez en su popular serie de Mortadelo y Filemón con el álbum Corrupción a mogollón.

Hoy continúan apareciendo casos mediáticos como el de Carles Puigdemont atribuyéndose licenciaturas en periodismo o filología que no posee. En Valencia, las portadas de la vergüenza son para la Delegada del Gobierno, el Comisionado para la dana y su esposa, ambos funcionarios de la Diputación Provincial.

En los primeros años de la Transición, con relativa frecuencia altos cargos carecían de estudios superiores, sin que ser electricista, jardinero, bancario o artesano mermara la autoestima de quienes se consideraban forjados en la universidad de la vida. Primaba el lirismo de la sencillez de lo cotidiano y la titulitis narcisista quedaba ausente.

Lo que acontece supera la entelequia y recuerda el universo distópico totalitario anticipado por el novelista británico George Orwell, cuya sentencia «un pueblo que elige ladrones y traidores no es víctima, es cómplice», recobra vigencia.

El hartazgo de la ciudadanía con el comportamiento de sus dirigentes no es nuevo. Ya hace más de 2.400 años, Platón manifiesta su desencanto con la democracia ateniense por su demagogia, concluyendo que «el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres».

Este genial filósofo, discípulo de Sócrates y mentor de Aristóteles, deja una vasta obra en la que destacan La república y Las leyes, auténticos tratados de medicina política, escritos en forma dialógica. Platón lega un detallado diagnóstico de los males (timocracia, tiranía,...) de la polis o ciudad-Estado griega, formulando remedios curativos.

Cierto es que el historicismo y pensamiento metafísico platónicos tienen muchos detractores, entre los que destaca Karl Popper, padre del racionalismo crítico, que rechaza las soluciones del maestro clásico comparándolo con Hegel y acusándole de buscar una sociedad jerárquica y cerrada.

A pesar de ello, las ideas, el legado pedagógico y el universo intelectual de Platón continúan presentes. Su concepción de la ética y del arte de la política, reclamando la presencia de los mejores, de los más cultos y honestos y exigiendo su ejemplaridad, para transmitir virtudes cívicas al pueblo, continúa siendo un mensaje moralmente necesario.

Se necesitan políticos que se preocupen de verdad por buscar el bien de sus compatriotas, que quieran servir a su nación y a su pueblo, no aprovecharse de ellos o perjudicarlos. No que prediquen valores, sino que los encarnen con su conducta, regida por la justicia o virtud, por la búsqueda del bien común.

La radiografía social de Platón resulta extrapolable al tiempo presente: oligarcas radicales, venganzas disfrazadas, amnistías impuestas que en modo alguno acaban con el rencor de los espíritus, débiles barreras del pudor, guardianes ladrones...

La cuestión de fondo es «Quis custodiet ipsos custodes», planteada por Sócrates, «quién nos protegerá de los guardianes». En suma, dónde debe residir el poder último. La búsqueda de un modelo de sociedad y gobernanza ideales encuentra en Montesquieu al intérprete y jurista capaz de condensar la doctrina del Estado de Derecho moderno.

La separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ejercidos por órganos diferentes autónomos e independientes entre sí, esencial para garantizar las libertades individuales, debería fortalecerse en vez de debilitarse. El futuro de la democracia española y el bienestar de sus ciudadanos dependen de ello.