Durante los últimos días estamos viendo, escuchando y leyendo distintas manifestaciones sobre la dispensación de medicamentos veterinarios que producen tensiones profesionales con argumentos tergiversados y ... sin la necesaria solidez legal que pueden crear a los propietarios de mascotas incertidumbre y confusión.

Los farmacéuticos son los únicos profesionales sanitarios competentes para la gestión, distribución y dispensación de medicamentos tanto de uso humano como veterinario. Así lo dice la ley y ha sido corroborado por el Tribunal Supremo.

Por tanto, la demanda del sector veterinario que solicita poder dispensar es romper una premisa muy importante: «quien prescribe no dispensa y viceversa». Este es un principio fundamental de nuestro sistema sanitario, para evitar un evidente conflicto de intereses, ya que puede derivar en un modelo de negocio cuestionable.

La separación entre dispensación y prescripción (algo que ya ocurre con los médicos) garantiza que las decisiones del veterinario se tomen exclusivamente según criterios clínicos y no comerciales, lo que fortalece el sistema sanitario y protege a nuestras mascotas. Por ello la farmacia comunitaria, al igual que toda la cadena farmacéutica del medicamento, lleva un control muy intenso y detallado de su actividad para reforzar la seguridad, con distintos registros con el fin de garantizar que los usuarios de los medicamentos humanos y veterinarios se beneficien de ellos y sufran los mínimos efectos secundarios.

Los farmacéuticos son profesionales sanitarios cuya formación sobre los medicamentos y sus efectos es la más completa y extensa de todos los profesionales y por tanto son los especialistas y garantes de los medicamentos; además, la Oficina de Farmacia es un establecimiento sanitario de interés público que garantiza que el medicamento pueda ser dispensado, garantizado que todos los ciudadanos y sus mascotas dispongan de este servicio en el entorno rural. Y es que el modelo farmacéutico español, a diferencia de otros modelos europeos, garantiza que todo ciudadano disponga de los medicamentos que necesita resida donde resida. Y por ello debemos garantizar que se preste el mejor servicio sanitario posible en las grandes zonas que tenemos en la España vaciada.

En el caso que un medicamento de uso veterinario no estuviera disponible y fuera urgente su administración, se podría solucionar con la sustitución por medicamentos de uso humano, ya que los farmacéuticos, como he dicho antes, tienen la formación y preparación adecuada para ello, siempre con la conformidad del propietario del animal.

Hay que tener en cuenta que el Uso Racional del Medicamento no solo afecta a los medicamentos de uso humano, sino también a los de uso veterinario y, por ello, desde la farmacia se lleva desde hace más de 10 años declarando todos los antimicrobianos -no solo los antibióticos- conforme a lo señalado en el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos. La importancia de este estricto control reside en que el uso incorrecto de los antibióticos puede acarrear la pérdida de su eficacia poniendo en peligro los logros de la medicina moderna: sin antibióticos eficaces el éxito de tratamientos como el trasplante de órganos, la quimioterapia o la cirugía se vería comprometido. Si no solucionamos este problema, en el año 2050 los expertos prevén un total de 40.000 muertes anuales por infecciones que antes eran fácilmente curables.

Por ello, este exhaustivo control de los antimicrobianos permite evitar el riesgo de errores y su uso inadecuado minimiza las resistencias. Otra peculiaridad es que el sector farmacéutico cuenta con SIGRE un sistema para garantizar el control de los residuos que garantiza la correcta gestión medioambiental de los envases y residuos de medicamentos de origen doméstico. Es importante tener en cuenta que este sistema de recogida y reciclaje tiene un coste elevado que no se asume por parte del sector veterinario. Por ello, todos los medicamentos veterinarios que se venden fuera del canal farmacéutico no tienen un adecuado control con el consecuente problema para el medio ambiente.

No querría acabar sin destacar que uno de los retos que plantea el enfoque 'One Health' es precisamente la colaboración de los distintos profesionales para lograr una salud óptima para las personas, los animales y el medio ambiente, así como dar a conocer a toda la sociedad la estrategia actual. Nos sumaremos a las demandas que los veterinarios realicen y comporten una mejora en su práctica profesional, pero siempre sin invadir una de las competencias natas de los farmacéuticos como es la dispensación. Y no como un mero acto administrativo, sino como un acto sanitario que debe realizarse bajo estrictos controles del farmacéutico como profesional sanitario garante de la trazabilidad de los medicamentos, con el claro objetivo de preservar la salud de humanos y animales. Un objetivo que debemos compartir todos los profesionales de la salud sin excepción.