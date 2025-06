Espero que algún día alguien nos expliquen cuánto ha costado ese programa decadente resumido en nombre de 'Familia' que RTVE ha intentado mantener y vender ... como algo novedoso y original siendo todo lo contrario; un agujero, un dineral. Han pagado justos, aunque se los lleven crudos, por pecadores, que se salen de rositas cuando han metido a nuestro ente público, ese que se iba parecer a la BBC, en una pequeña nebulosa demodé. Ya se ve cuánto sabe de televisión ese encargado de someter al ente público en un bien común y lo ha convertido en lo más rancio de nuestra reciente historia televisiva. Se ve que de televisión actual saben poco, y de audiencias y perfiles, menos. No han sido capaces ni siquiera en leer las encuestan del CIS que orientaban hacia la orilla.

Me lo comentaba un ex consejero de RTVV que se dio de baja tras comprobar la trampa. Esperaba formalidad. Prefirió salir para tener libertad y quitarse problemas. Es una lástima porque esto de las televisiones públicas y el mundo de la subvención ya no lo levanta nadie, por mucho que lloren empleados, afines y beneficiarios. Hasta ahí han conducido unos y otros a las instituciones en pro del dinero público. Es su responsabilidad, como el tema de las artes escénicas.

Si por índices de audiencia y visión obsoleta de nuestra realidad nuestra TVE acaba en índices tercermundistas, ya no sé qué pensar con respecto a nuestra autonómica que devora millones y no aporta apenas, salvo cuestiones informativas o de proximidad.

Cuando se ha perdido la orientación ocurren disparates. El mundo actualmente se informa de forma diferente, el público ha cambiado y la necesidad es inmediata, para nada recurrente y repetitiva.

Nuestro problema no sólo está en las televisiones públicas y su visión provinciana sino en supuestos ejecutivos que aún nos quieren dar lecciones. De otra forma, siempre continuaremos para bingo con los mismos apostantes, esos que continúan escondidos tras Eurovisión, sus millonarios fracasos y múltiples gastos en directivos y asesores.