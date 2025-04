Poca seriedad

Compartir

No me gustó nada la intervención del conseller de Educacion, José Antonio Rovira, el día de la toma de posesión de Jose María Lozano como ... nuevo presidente del Consell Valencia de Cultura (CVC). Me refiero a su torpe respuesta, estrecha y de un talante cuestionable al miembro del organismo, Gerardo Muñoz, cuando cuestionó el nombramiento de Lozano al no contar con el beneplácito de gran parte de la institución. Su prepotencia fue de mal gusto. Impropia de un cargo público. Más aún ante una institución que no es responsabilidad del departamento de la Avenida de Campanar sino representante de todas las instituciones valencianas, como así recoge el propio Estatut d'Autonomia. Jamás había visto algo así en las décadas del organismo. El tiempo le pasará factura.

Más allá de la utilidad del propio CVC, siempre he atendido a las formas. Más aún, las de un conseller ante una institución pública que pagamos todos y no está en manos de nadie. Menos aún políticas, aunque nos duela la deriva que haya tomado y sus manejos internos. De ahí que muchos no la tomemos en serio, e incluso apostemos por su cierre. Esa respuesta frente a la razón: «Es la voz menos indicada para hablar y lo normal es que usted dimita» por ser crítico con el nombramiento y no tener partido actualmente que lo ampare fue de mal gusto. Con Gil Albert, Aguilera Cerni o Grisolía como presidente no se hubiera permitido. Tomar al asalto político de forma tan clara una institución estatutaria lo dice todo. Muestra el talante de algunos gobernantes. Yo me habría levantado. A miles de kilómetros de distancia del CVC y de Rovira, visto lo visto, lo que hay que mostrar es seriedad para ganarse el respeto y ofrecerle a la institución credibilidad. Lo que el «konseller» tiene que hacer es dar la cara sobre su departamento y explicarnos de qué va, porque así va. Como el Dow Jones de Trump, gracias a Rovira el CVC vale hoy aún menos. Y sin estar en bolsa. Sólo con los gestos y las formas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión