Piedra y hormigón

Cincuenta mil euros va a destinar el Ayuntamiento de Valencia

para darle una lavada de cara a las Torres de Quart, uno de nuestros emblemas ... y puerta de entrada medieval a la ciudad. Por contra, el Palau de Les Arts, ahora también conocido como Opera House, va a hacer lo propio con la iluminación de su sala principal, aunque el coste será de un millón de euros, de momento. Hay edificios sobre los que el tiempo parece no pasar y otros en los que hay que estar encima porque al parecer envejecen muy rápidos, como toda la arquitectura contemporánea. Al menos, según dicen, servirá para ahorrar coste en iluminación. Les Arts es un edificio cuyo mantenimiento siempre ha sido un quebradero de cabeza, más allá de lo que costó su construcción y los problemas que ha dado desde su apertura: bloqueo de su plataforma escénica, inundación, goteras, caída de la cubierta y otras muchas cosas más que desconocemos. Si en su día se estimó en cuatro millones anuales lo que costaba su mantenimiento ordinario hoy debe de ser mucho más.

Sin embargo, lo más llamativo es que al fin ha salido a la luz que la parte que ahora se va a renovar -el telón hidráulico que cubre el techo de la sala principal- jamás se ha utilizado. Allí lleva fijo desde la construcción del edificio aunque se hizo con la idea de que sirviera como moderno telón para cubrir la boca del escenario principal. Debía subir lentamente antes de cada función, pero nunca se intentó por miedo y riesgo. En su día se dijo que daba cierto "yu yu" verlo ascender sobre el patio de butacas, y por otro que era mejor dejarlo fijo por si por una de aquellas se estropeaba. Imaginen si por una de aquellas acabara bloqueado. La reparación sería bastante incómoda y complicada. Ahora hay que actuar en él o en su sistema lumínico. Pero no creo que nunca más vaya a ser usado pese a los dos millones que costó su instalación. Es otra prueba de que las cosas se hicieron en su día con alegría. La historia siempre envejece con clase.

